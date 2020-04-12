شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح للشفاء من فيروس كورونا أهمها.. ابتعد عن الموبايل واشرب الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الدكتور ماكس بيمبرتون بانجلترا، بعض النصائح الهامة والذى اطلق عليه" دليلك للشفاء من كورونا"، وذلك أثناء العزل الذاتى أو عند الاصابة بفيروس كورونا، من أهمها التوقف عن استخدام الموبايل، وارتداء البيجامة، وتناول ما تريده.



تناول المشروبات الدافئة



التوقف عن استخدام الموبايل

وقال خلال تقرير نشرته صحيفة "ديلى ميل" اليوم السبت، إذا كنت في المنزل مصابًا بأعراض عدوى فيروس كورونا، وفى العزل الذاتي، أو تعانى من فيروس كورونا أو تشعر بالضعف مع أي مرض آخر فإليك دليلك للشفاء المناسب:أولا : توقف عن استخدام الموبايل..

ولا تتحقق من رسائل البريد الإلكتروني، لا تفكر فى الرد عليها، من المغري الاستمرار في متابعة الأمور، ولكن هذا سيستمر يدرك الزملاء أنك متاح شغّل الرد التلقائي "بإنك خارج المكتب"، ولا تنخرط في الرسائل النصية الطويلة مع الزملاء أو حتى العائلة أو الأصدقاء، يمكنك الاستغناء عن التحفيز الذهني، أخبرهم أنك بخير لكن تستريح.

ثانيا: شاهد الأفلام وليس التلفزيون..

إنه أكثر راحة من مشاهدة البث التلفزيوني المباشر ، لأنه لا توجد تذكيرات بالوقت، مثل فواصل الأخبار، حيث أن الأفلام تجعلك تنخرط فيها وقد تغفو" تنام"، إذا كنت تشعر بذلك.



انسى الدايت وتناول ما يحلو لك

ثالثا : انسى النظام الغذائي أو "الرجيم"..

تناول كل ما ترغب فيه، وإذا كان لديك شغف، استسلم له، فقد يكون للمغذيات الدقيقة التي يحتاجها جسمك طريقة للمساعدة في مكافحة العدوى.

يقترح الدكتور ماكس بيمبرتون على أي شخص قد يتعافى من مرض، أو يعاني من أعراض فيروس كورونا، الذي يعزل نفسه، أو ضعيف مع أي مرض آخر للاسترخاء قدر الإمكان.

رابعا : حقق رغبات جسمك...

نام وقتما تشاء، وتناول الطعام عندما تريد ودع جسمك يتولى المسؤولية.



ارتدى البيجامة

خامسا: ارتدى البيجامة النظيفة وأنت فى المنزل..

استحم، ولكن ارتدي بيجامة نظيفة بدلاً من الملابس العادية وانت فى المنزل.

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سادسا : حقق رغباتك فانك تعرف نفسك أكثر..

ثق بحدسك حول ما تشعر به وما تحتاجه.



ارتدى البيجامة وتناول ما تريد لو انت فى العزل

سابعا: تقبل مساعدة الآخرين..

دع الآخرين يصنعون لك وجبات، أو أكواب من الشاي

سابعا: اشرب الكثير من الماء..

إنه أهم شيء يمكنك القيام به لجسمك، لأنه يساعد على طرد السموم.



البقاء فى المنزل او السرير امر ضررى

تاسعا: الاسترخاء..

ثامنا: لا تتعرض للاجهاد .. استرح من حين لآخر أثناء أداء المهام المنزلية، إذا كانت هناك مهام منزلية لا يمكنك تجنبها، اجلس للقيام بها قدر الإمكان، قسم المهام إلى خطوات، يمكن إجراؤها باستخدام فترات الراحة وحاول القيام بها عندما يكون لديك أكبر قدر من الطاقة، ويفضل القيام بها في الصباح أو بعد القيلولة.

يقترح الدكتور ماكس بيمبرتون، على أي شخص قد يتعافى من مرض، أو يعاني من أعراض فيروس كورونا، أويعزل نفسه، أو ضعيف مع أي مرض آخر للاسترخاء قدر الإمكان.

عاشرا: الدعم من الأصدقاء..

يوضح لنا هذا الوباء مدى أهمية الأصدقاء وكيف يمكن حتى للإيماءات الصغيرة أن يكون لها تأثير كبير.



لو انت فى العزل اتبع الخطوات التالية

بوريس جونسون خلال المرض