شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. اختبار غازات الدم لتشخيص مشاكل الرئة والتنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختبار غازات الدم الشرياني أو (ABG) من الفحوصات التي قد يطلبها طبيبك لتشخيص مشاكل الرئة المختلفة، وكذلك فهم سبب ضيق التنفس وغيرها من مشاكل الجهاز التنفسى، من خلال "اطمن على نفسك" نتعرف على اختبار غازات الدم الشرياني (ABG)، وفقاً لما ذكره موقع "webmd".



تحليل

ما هو اختبار غازات الدم الشرياني (ABG)؟

يقيس اختبار غاز الدم الشرياني (ABG) مستويات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الدم، كما أنه يقيس مستوى الحموضة (pH) في الجسم، والذي يكون عادةً متوازنًا عندما تكون بصحة جيدة.

قد تحصل على هذا الاختبار إذا كنت في المستشفى أو إذا كنت تعاني من إصابة أو مرض خطير.

ويعطي الاختبار للطبيب أدلة على مدى جودة عمل الرئتين والقلب والكليتين، وربما ستحصل على اختبارات أخرى معه.

تحتاج كل خلية في جسمك إلى الأكسجين لتكون بصحة جيدة، أثناء عملية الشهيق والزفير، تنقل رئتيك الأكسجين إلى دمك وتدفع ثاني أكسيد الكربون إلى الخارج، هذه العملية ، التي تسمى تبادل الغازات ، توفر الأكسجين الذي تحتاجه جميع خلايانا للبقاء على قيد الحياة.

وإذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس، فقد يستخدم طبيبك اختبار غازات الدم الشرياني (ABG) للمساعدة في معرفة المشكلة.

أهمية اختبار غازات الدم الشرياني

قد يطلب طبيبك إجراء اختبار لغاز الدم الشرياني من أجل:

التحقق من مشاكل التنفس والرئة الشديدة مثل الربو أو التليف الكيسي أو مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).التحقق من كيفية عمل علاجات مشاكل الرئة.التحقق مما إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الأكسجين أو مساعدة أخرى في التنفس.التحقق من توازن الحموضة في جسمك، يمكن أن يكون لديك الكثير من الأحماض في جسمك بسبب الفشل الكلوي، أو عدوى شديدة، أو تناول مواد سامة، أو مضاعفات مرض السكري أو توقف التنفس أثناء النوم غير المعالج.



تحليل غازات الدم

ماذا يحدث أثناء اختبار غازات الدم الشرياني؟

من المحتمل أن تجري اختبارًا لغاز الدم الشرياني في المستشفى وقد يتمكن طبيبك من إجراء ذلك في مكتبه.

سيستخدم طبيبك أو أخصائي رعاية صحية إبرة صغيرة لأخذ عينة من دمك، عادةً من معصمك، في بعض الأحيان يأخذونه من شريان في الفخذ أو داخل ذراعك فوق مرفقك.

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-قبل اختبار غازات الدم الشرياني، قد يضغطون على الشرايين في معصمك لعدة ثوان ليتحقق من أن تدفق الدم إلى يدك أمر طبيعي.

إذا كنت تخضع للعلاج بالأكسجين ولكنك قادرًا على التنفس بدونه، فقد يقوم بإيقاف تشغيل الأكسجين لمدة 20 دقيقة لإجراء اختبار "هواء الغرفة" قبل اختبار غاز الدم.



تحاليل

نتائج اختبار غازات الدم الشرياني

نتائج اختبار غاز الدم الشرياني تكون متاحة عادةً في أقل من 15 دقيقة، لكن طبيبك لا يستطيع تشخيصك بناء على اختبار غازات الدم الشرياني وحده، لذا من المحتمل أن تحصل على اختبارات أخرى أيضًا.

قد تُظهر نتائج اختبار غازات الدم الشرياني ما يلي:

-أنت تحصل على كمية كافية من الأكسجين

-تقوم رئتيك بإزالة ما يكفي من ثاني أكسيد الكربون

-تعمل الكليتان بشكل صحيح

- قد تكون هناك أسباب عديدة إذا كانت النتائج غير طبيعية، بما في ذلك الأمراض أو الإصابات التي تؤثر على تنفسك، سيقوم طبيبك بتفسير نتائج ABG الخاصة بك لأنها تتعلق بتاريخك الطبي وحالتك الحالية.