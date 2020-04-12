شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة علمية: تجارب على 53 مريضا أثبتت نتائج مبشرة حول عقار الإيبولا لعلاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير بمجلة New England Journal of Medicine العلمية عن نجاح عقار مضاد للفيروسات تم تطويره في مكافحة فيروس إيبولا وهو عقار"ريمديسفير".

وتم اجراء التجربة على 53 مريضًا تلقوا جرعة واحدة على الأقل من ريمديسيفير كان 22 منهم في الولايات المتحدة، و22 في أوروبا أو كندا و9 في اليابان ولوحظ تحسن سريري في 36 من 53 مريضًا (68 ٪)، ومع ذلك لا توجد طريقة لمعرفة احتمالات فعالية الدواء لأنه لم تكن هناك مجموعة مقارنة في تجربة 53 شخصًا.

تلك النتائج التي نشرت هي الأولى في معرفة تأثير العلاج remdesivir الخاصة بالايبولا في أول التجارب السريرية عليه للتأكد من مدى فاعليته في علاج مرضى فيروس كورونا.

وقد أظهر عقار الإيبولا آمالاً ضد الفيروسات التاجية الأخرى في الماضي وفي الاختبارات المعملية ضد الفيروس الذي تسبب في الوباء الحالي.

وتقوم خمس دراسات كبيرة على الأقل باختبارremdesivir ، وقد أعطته الشركة المنتجة Gilead Sciences أيضًا لأكثر من 1700 مريض على أساس حالة الطوارئ.

ولكن جاءت نتائج التجارب السريرية على على 53 من هؤلاء المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و82 تم إدخالهم إلى المستشفى في الولايات المتحدة وأوروبا وكندا واليابان، 34 منهم منهم يحتاجون الى أجهزة تنفس صناعى بغرف العناية المركزة، وتم إعطاؤهم جميعًا الدواء من خلال الحقن الوريدى لمدة 10 أيام أو طالما أنهم يتحملونه، وبعد فترة العلاج أظهرت النتائج أن 36 مريضًا أو 68 ٪ لا يحتاجون الى جهاز تنفس صناعى وتحسنت حالتهم.

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وبالرغم من تلك النتائج إلا أنه توفي سبعة مرضى جميعهم تقريبًا فوق 70 عامًا. هذا المعدل للوفيات 13٪ أقل مما شوهد في بعض التقارير الأخرى ولكن لا يمكن إجراء مقارنات حقيقية دون دراسة اختبار صارم للدواء في مجموعات مماثلة من المرضى، كما أشار المؤلفون.

قالت الدكتورة إليزابيث هوهمان، أخصائية الأمراض المعدية في مستشفى ماساتشوستس العام الذي يساعد في قيادة إحدى الدراسات التي تختبر الدواء: "يبدو الأمر مشجعًا".

من جانبه، قال الدكتور ديريك أنجوس مدير الرعاية الحرجة في المركز الطبي بجامعة بيتسبرج "لا توجد طريقة لمعرفة من هذه التجربة إذا كان remdesivir مفيدًا"، ومن المتوقع نتائج دراسات أكثر صرامة بحلول نهاية هذا الشهر.

ويمتلك Remdesivir نشاطًا واسع النطاق ضد أفراد العديد من عائلات الفيروسات بما في ذلك الفيروسات الفيلوسية مثل إيبولا والفيروسات التاجية مثل السارس والفيروس التاجي في الشرق الأوسط المتلازمة التنفسية MERS وقد أظهر فعالية وقائية وعلاجية في النماذج غير السريرية من هذه الفيروسات التاجية، وأظهر الاختبار في المختبر أيضًا أن Remdesivir له نشاط ضد فيروس كورونا

ويتم استخدام العلام في دوره دورة مدتها 10 أيام من ريميديسيفير وبروتكول العلاج يتكون من جرعة 200 ملج عن طريق الوريد في اليوم الأول، بالإضافة إلى 100 ملج يوميًا خلال الأيام التسعة التالية. كانت المتابعة تستمر حتى 28 يومًا على الأقل بعد بدء العلاج.