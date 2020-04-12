شكرا لقرائتكم خبر عن جهازك المناعى هو سلاحك لمواجهة كورونا..اعرف ازاى تقويه وتحميه من العدوى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن مبادرة "اقعد فى البيت وساعد حد محتاج جنبك يقعد فى البيت" قالت الدكتورة رانيا ابو شادى اخصائية تغذية بمستشفى روفيدة بالشيخ زايد ومدربة صحة ، أن الجهاز المناعى هو جيشك وسلاحك لمواجه الفيروسات عموما وفيروس كورونا بشكل خاص، وأن هناك بعض الأكلات اليومية لتقوية المناعة وهى

نصائح لتقوية المناعة

1:الاكثار من تناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامين سى ومنها " الليمون، البرتقال، اليوسف، الرمان، الكيوى، الفلفل، الكرنب ، البروكلى"، مع الاهتمام بتناول العصائر فريش حتى لا تفقد قيمة فيتامين سى بها.

2:السبانخ والملوخية ، من الخضروات الغنية بالفيتامينات والحديد الذى يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من العدوى.

3:البيض والعدس والفول ، جميعها عنصر مهم من البروتين ولها دور فعال فى تقوية جهازك المناعى وتقوية الجسم.

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4:الاكثار من تناول المكسرات مثل "السودانى، البندق، اللوز"، أى نوع من أنواع المكسرات له دور فعال فى تعزيز صحة الجهاز المناعى.

5:التمر او البلح من الاكلات التى تمد الجسم بالطاقة والحيوية نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد والسكريات.

كما نصحت الدكتورة رانيا بالابتعاد عن ثلاث أنواع من الاكلات وهى"الدقيق، السكر، الملح"، لانها تضعف الجهاز المناعى ومن الممكن استبدالهم بطرق اخرى مثل الشوفان ودقيق الحبة الكاملة والفواكه.

ونصحت بالاكثار من تناول السوائل الدافئة وخصوصا الينسون والشاى الاخضر والقهوة العربى والاعشاب الطبيعية والاكثار فى شرب المياه لترطيب الحلق، مع النوم العميق من 6 لـ 8 ساعات للكبار والاطفال من 8 لـ 10 ساعا فالنوم أقوى سلاح لتعزيز صحة الجهاز المناعى.

واضافت، "من خلال مبادرة اقعد فى البيت وساعد حد جمبك يقعد فى البيت اوجه رساله للجميع اننا نقعد فى بيتنا وفى البلكونة ونلعب رياضة ونستمتع بالهوا فى جنينة البيت مع ممارسة الرياضية يوميا".