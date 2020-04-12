اشمعنى الكحول.. حكاية أشهر سائل ومطهر بالعالم فى الوقت الحالي "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، شهد الكحول إقبالا كبيرا من المواطنين، لاستخدام المطهرات للقضاء على الفيروس، من حين لآخر، وأصبح منذ ذلك الوقت الكحول الأكثر تداولا، وبحثا.
فما هي حكاية هذا السائل، ولماذا يستخدم هو بالتحديد لمواجهة كورونا.الفيديو التالى يستعرض تلك التفاصيل.
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