شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجب فصل الرضع عن الأمهات المصابات بكورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناولت الدكتورة "أليسون ستويبي"، دكتوراه في الطب ، ورئيسة أكاديمية طب الرضاعة الطبيعية، مخاطر وفوائد فصل الرضع عن الأمهات المصابات بـ COVID-19 "كورونا" بعد الولادة، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNEws".

وعلى الرغم من أن العديد من منظمات الصحة العامة أوصت بإبقاء الأمهات والرضع معًا ، فإن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة تنصح المرافق بالتفكير في فصل الأمهات والرضع مؤقتًا حتى لا تصبح الأم معدية ، وتوصي بضرورة مخاطر وفوائد الفصل المؤقت يتم مناقشتها مع الأم من قبل فريق الرعاية الصحية.

وفي تعليقها، أشارت الدكتورة "ستويبى" ، أستاذ أمراض النساء والتوليد في كلية الطب بجامعة نورث كارولينا والأستاذ المتميز في تغذية الرضع وصغار الأطفال في معهد كارولينا العالمي للرضاعة الطبيعية في مدرسة UNC Gillings للصحة العامة العالمية ، إلى أنه لا يوجد دليل يثبت أن الفصل المبكر للرضع والأمهات مع فيروس كورونا المشتبه به أو المؤكد يحسن النتائج.

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وفي حين أن الانفصال قد يقلل من خطر انتقال الفيروس من الأم إلى الرضيع أثناء الإقامة في المستشفى ، إلا أن له عواقب سلبية محتملة على كل من الأم والرضيع ، وفقًا لأكاديمية طب الرضاعة الطبيعية.

وتوضح الدكتورة "Stuebe" العديد من مخاطر فصل الأمهات والرضع في المستشفى، مما يعطل الرضاعة الطبيعية والتلامس الجلدي خلال الساعات والأيام الحرجة التالية للولادة.

وعلى سبيل المثال، يميل الرضع الذين يفتقرون إلى ملامسة الجلد لأمهاتهم إلى ارتفاع معدل ضربات القلب ومعدلات التنفس وانخفاض مستويات الجلوكوز.

ويؤدي الفصل أيضًا إلى تعطيل الرضاعة الطبيعية ، مما يضع الرضيع في خطر متزايد من التهابات الجهاز التنفسي الحادة ، بما في ذلك الالتهاب الرئوي و كورونا.



