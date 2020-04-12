شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التجربة السريرية لأكسيد النيتريك المستخدم فى الفياجرا على مرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسجل الأطباء في جامعة ألاباما في برمنجهام (UAB) المرضى في تجربة سريرية دولية لمعرفة ما إذا كان أكسيد النيتريك المستنشق يفيد أولئك الذين يعانون من فيروسات تاجية جديدة (COVID-19) الذين تضرروا بشدة من الرئتين، ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”، في الوقت الحالي، لا توجد علاجات معتمدة للمرض الناجم عن COVID-19 والشكل الحاد لفشل الرئة أو "متلازمة الضائقة التنفسية الحادة" - هو السبب الرئيسي للوفاة في COVID-19.

ويستخدم أكسيد النيتريك لتحسين تدفق الدم في مناطق الرئتين التي لا تزال تتلقى الهواء ، وزيادة كمية الأكسجين في مجرى الدم، جنبا إلى جنب مع استخدامها لعلاج فشل الرئتين ، وجد أن أكسيد النيتريك له خصائص مضادة للفيروسات ضد الفيروسات التاجية.

وقد ظهر ذلك خلال فاشية متلازمة الجهاز التنفسي الحادة من 2002 إلى 2003، والتي نتجت عن فيروس تاجي مشابه لـ COVID-19.

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وقال "فيبهو بارشا" ، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية في هذه الدراسة: "ستسمح هذه التجربة لمرضى COVID-19 الأكثر مرضية في المستشفى بالوصول إلى علاج إنقاذ قد يكون له فوائد مضادة للفيروسات بالإضافة إلى تحسين حالة الرئتين، كما أن أكسيد النتريك كان يتم إفرازه من الجسم بعد تناول الفياجرا سابقاً".

جدير بالذكر أنه في منتصف مارس ، أفاد مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 64 عامًا يمثلون 20 ٪ من جميع وفيات COVID-19 ، على الرغم من أن أحدث إحصائيات مركز السيطرة على الأمراض تشير إلى أن العدد قد يكون أكثر من ذلك النطاق بمعدل 10 ٪.



