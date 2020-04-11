كيف نحمي مصابي كورونا من التنمر؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا تتوقف معاناة المُصابين بوباء "كوفيد 19" الذين تخطت أعدادهم مليونا و700 ألف عند الألم والخوف من نقل العدوى لأحبائهم، لكن الأمر يزداد سوءا بتعرّضهم للتنمر.

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يوصي أساتذة علم الاجتماع وخبراء الطب النفسي بتقديم جميع أنواع الدعم النفسي لمُصابي "كورونا" من خلال حثهم على التصالح مع ذواتهم ومع الآخرين.

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بالإضافة إلى صياغة الحملات التوعوية عن الفيروس بطريقة تلائم جميع الشرائح عبر فيديوهات مُصورة جذابة بتنسيق مشترك بين وسائل الإعلام ووزارات الصحة ومؤسسات المجتمع المدني تركز على خطوة الوصم الاجتماعي لمرضى "كورونا" يتم بثها على القنوات الإخبارية والترفيهية والرياضية إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي.