شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة «الإقبال الإلكتروني» على منتجات التطهير والتعقيم والبقالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى هنداوى، المدير العام لشركة «نون. كوم» للتجارة الإلكترونية إن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها مصر ودول العالم، منذ بدء أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد، ساهمت فى زيادة الاعتماد على منصات التجارة الإلكترونية لتلبية احتياجات الأفراد والشركات.

وأضاف أنه منذ بدء أزمة كورونا ارتفع معدل العمليات الشرائية اليومية لمختلف المنتجات الغذائية والصحية وأدوات التطهير والنظافة المعروضة على منصة «نون. كوم» فى مصر، فضلاً عن ارتفاع كبير فى الطلب على منتجات البقالة، مع توقعات بارتفاع الطلب على تلك الأقسام مرة أخرى خاصة مع بداية عروض رمضان اليوم على المنصة.

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وأشار «هنداوى» إلى أن السياسات التى تبنتها الحكومة لدعم قدرة القطاع الخاص على الصمود وعبور الأزمة الراهنة، وبالتحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن منصات التجارة الإلكترونية (عبر نشاطها فى توصيل احتياجات المواطنين إلى المنازل) تساهم بقوة هى الأخرى فى تعزيز قدرة مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة على عرض وبيع منتجاتها فى ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة الراهنة، كما تساهم فى الحد من حركة تنقل المواطنين ومنع تجمعاتهم بمختلف المدن المصرية عبر توفير آلية آمنة لعمليات البيع والشراء.

وطالب الحكومة بالاستفادة من الفرصة الراهنة لتعزيز منظومة التجارة الإلكترونية ودفع استراتيجيتها لتعزيز الشمول المالى والتحول الرقمى عبر توفير بنية أساسية وتشريعية ملائمة لتشجيع التجارة الإلكترونية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر فى هذا القطاع الواعد، كما طالب باستثناء شركات التجارة الإلكترونية الأساسية من إجراءات حظر التنقل المنصوص عليها فى القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء لتنظيم تنقل الأفراد، بحيث يتم السماح لها بممارسة العمل خلال الفترات الزمنية اللاحقة على فترات حظر التنقل، سواء داخل نطاق المحافظات أو فيما بين المدن المختلفة، ووفقاً للمعايير والاشتراطات التى تحددها الدولة المصرية.

واقترح استثناء المستودعات التابعة لشركات التجارة الإلكترونية بالسماح لها بالعمل خلال فترات حظر التنقل لتعزيز قدرة تلك الشركات على تنظيم حركة العمل داخل مخازنها وتلبية احتياجات المواطنين بشكل فعال.