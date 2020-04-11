شكرا لقرائتكم خبر عن «iRead» تطلق أنشطة للتشجيع على البقاء فى المنزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أطلقت «iRead» عددا من الأنشطة والفعاليات والمسابقات من خلال صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعى، لمساعدة الأفراد لقضاء أوقاتهم بشكل مفيد وممتع. وتضمنت تلك الأنشطة العديد من المسابقات والتفاعلات، بالإضافة إلى مشاركة العديد من الكتاب والمؤلفين المشهورين فى أسلوب تفاعلى مع الجمهور، شملت الفعاليات ثلاث مسابقات للأطفال، تنوعت أنشطتها بين الإلقاء والكتابة والرسم، لاكتشاف مواهب الجيل الناشئ، وأتاحت للجمهور إمكانية التصويت على أفضل عمل، وحصل الفائز فى كل مسابقة على هدايا قيمة.

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