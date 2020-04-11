شكرا لقرائتكم خبر عن مميزات جديدة من «جوجل» للسيطرة على «هوس المحمول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعتمد الكثير من الأفراد على أجهزة المحمول للعمل والتواصل مع الأشخاص، وزاد ذلك مؤخرا بسبب قضاء وقت كبير فى المنزل، بسبب الحجر الصحى، ولكن الإسراف فى استخدام المحمول قد يؤثر على الأنشطة اليومية الأخرى التى يمارسها الفرد، ولتحقيق التوازن فى الاستخدام هناك بعض الميزات التى تتيحها «جوجل»، وعلى رأسها تطبيق الرفاهية الرقمية (Digital Wellbeing) الذى يمكن من خلاله معرفة مقدار الوقت المنقضى بين مقاطع الفيديو والألعاب والتطبيقات الأخرى، ويمكن وضع حد زمنى للاستخدام اليومى للتطبيقات من خلاله.

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كما يوفر تطبيق Google Fit والذى تم إطلاقه بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية المساعدة والدعم فى استمرار التحرك والمشى وإجراء التمارين من وقت لآخر.

ويتيح استخدام تطبيق Family Lin على أجهزة أندرويد إدارة استخدام الأطفال للتطبيقات، ومعرفة مقدار الوقت الذى يقضونه فى تطبيقاتهم المفضلة أسبوعيًا وشهريًا، بالإضافة إلى تحديد الوقت الذى يمكنهم قضاؤه على تلك للتطبيقات، وكذلك استخدام خاصية إغلاق أجهزة المحمول الخاصة بهم عن بُعد حينما يحين الوقت للراحة.

وعندما يحين وقت النوم، يمكن استخدام ميزة «الاستعداد للنوم» على جهاز Android لتحويل شاشة المحمول إلى اللون الرمادى وتفعيل خاصية «عدم الإزعاج» لإغلاق الإشعارات، كما يمكن تفعيل استخدام «الإضاءة الليلية»، والاسترخاء والاستماع إلى الأصوات الهادئة فقط بقول Hey Google: شغّل موسيقى هادية.