شكرا لقرائتكم خبر عن 50 مليون دولار إضافية من «إنتل» لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة «إنتل» تقديم 50 مليون دولار إضافية لدعم مبادرة تكنولوجية خاصة بالاستجابة الوبائية لمكافحة فيروس كورونا من خلال تسريع عملية إتاحة التكنولوجيا فى عدة مجالات كالعناية بالمرضى، تسريع البحث العلمى والتأكد من إتاحة التعليم عن بعد للطلبة.

بالإضافة إلى إنشاء صندوق ابتكار إضافى خاص بالطلبات التى تحتاج إلى الوصول لخبرات وموارد إنتل من أجل إحداث أثر فورى، وتأتى هذه الخطوة لتضاف إلى الإعلانات السابقة الخاصة بتبرع الشركة بمبلغ 10 ملايين دولار لدعم المجتمعات المحلية خلال هذا الوقت الحرج.