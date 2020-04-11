القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة العين الإخبارية - وكالات السبت 2020/4/11 10:07 م بتوقيت أبوظبي السبت 2020/4/11 10:07 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 97 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1545 حالة. وأضافت الوزارة في بيانها، السبت، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 6403، منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد حتى مساء السبت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.