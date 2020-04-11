قائمة بأبرز الوفاة بفيروس "كورونا" من بينها الجنس وزيادة الوزن

أوضح جون نايش أن هذا الأمر ظهر حاليا في أميركا إليك أبرز الوفاة بفيروس "كورونا" من بينها الجنس وزيادة الوزنبدأت أفضل العقول في العالم في كشف الأسرار المميتة لـ Covid-19 لمعرفة ما يجعلن البشر ضعفاء وكيف يمكنهم الدفاع عن أنفسعم بشكل أفضل، وأكد جون نايش كبير مستشاري فرنسا حول الفيروسات التاجية أن زيادة الوزن أو السمنة تزيد بشكل كبير من فرص الوفاة بسبب العدوى، وقال البروفيسور جان فرانسوا دلفريسي أن هذا الأمر ظهر حاليا في الولايات المتحدة، حيث يعاني ما يقرب من ثلث سكانها من السمنة .

واضاف أن الوزن الزائد تم الاستشهاد به بالفعل باعتباره السبب في أن معدل وفيات الفيروس التاجي في ولايات نيو أورليانز ، حيث يعاني أكثر من 40 في المائة من الأشخاص في منتصف العمر من السمنة ، هو ضعف المعدل في نيويورك ، حيث يعاني 22 في المائة من البالغين من السمنة.

وفي المملكة المتحدة، توفي 58 في المائة من المثاليين بكورونا الذين يعانون من السمنة المفرطة وهم على أجهزة التنفس الصناعي ، مقارنة بـ 44 في المائة ممن لم يعانون من زيادة الوزن ، وفقًا للأرقام الصادرة عن المركز الوطني للتدقيق والبحوث للعناية المركزة (ICNARC).

وأرجع البروفيسور ستيفان بورنستاين ، خبير السكري في كلية كينجز كوليدج في لندن ، هذا الأمر الى مضاعفات شائعة للسمنة - السكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم - تضعف جهاز المناعة.

واضاف أن العدوى يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وهو ما قد يكون مميتًا بالنسبة للضحايا .

الالوان والجنسية

تشير الإحصاءات المبكرة إلى أن الأشخاص السود والآسيويين معرضون أكثر من الضعف لأعراض حادة من البيض

ففي المملكة المتحدة ، حوالي 35 في المائة من المرضى المصابين بأمراض خطيرة يعانون من فيروسات تاجية من غير البيض ، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف النسبة في إجمالي السكان.

هذا التفاوت يمكن أن يكون ناتجًا عن العوامل البيئية ، وليس العرق نفسه، حيث قال كاملش خونتي ، أستاذ داء السكري في الرعاية الأولية بجامعة ليستر: "على سبيل المثال ، يعيش جنوب آسيا في مناطق أكثر حرمانًا ويعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري".

ويعيش واحد من كل ستة سود في ظروف مزدحمة مقارنة بنسبة 2 في المائة من السكان البريطانيين البيض، غالبًا لذا تعاني هذه المناطق الأكثر فقرًا من خطر آخر مثل تلوث الهواء ، ما يزيد بشكل كبير من خطر مشاكل الجهاز التنفسي التي يمكن أن تكون قاتلة لمرضى الفيروسات التاجية.

العمر

اثبت الدراسات أن متوسط المرضى المصابين بأمراض خطيرة يبلغ من العمر 60 عامًا ، وفقًا لأحدث بيانات المملكة المتحدة من ICNARC.

وتشير الأرقام الواردة من الصين إلى أن الرجال الذين في منتصف العمر معرضون لخطر الإصابة بكورونا اكثر من النساء في نفس العمر.

ومن بين الوفيات الـ 14،860 الأولى في إيطاليا ، كان 68 بالمائة من الرجال و بالنظر إلى أن الرجال فهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكري وأمراض الرئة المزمنة ، وهذا أمر متوقع.

و بالإضافة إلى ذلك ، هم أكثر عرضة لشرب الكحل والتدخين و الزيادة بالوزن وهم في منتصف العمر ، مما يجعلهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بكورونا.

واقترح الخبراء أن الرجال أقل اهتمامًا بالنظافة الشخصية ولا يغسلون أيديهم بشكل عام مثل النساء ، وبالتالي هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

وفقًا لفيليب غولدر ، أستاذ علم المناعة في جامعة أكسفورد ، قد تكون الجينات والهرمونات هي العامل الحاسم بدلًا من أسلوب الحياة. وهو يعتقد أن استجابة الجهاز المناعي "عادة ما تكون أكثر عدوانية وفعالية عند الإناث مقارنة بالذكور".

ويضيف أن هذا قد يكون بسبب الكروموسوم X ، الذي يحمل العديد من جينات نظام المناعة الحاسمة، حيث ان النساء لديهن زوج من الكروموسومات X بينما لدى الرجال واحد فقط (وكروموسوم Y) ، لذا تمتلك الإناث بالفعل ضعف الجينات المناعية عن الرجل.

التركيب الجيني

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وفقا لدراسة صينية لم يتم نشرها بعد ، فإن المرضى الذين فصيلة دمائهم من النوع A معرضين لخطر فيروس كورونا أكثر من أصحاب فصيلة دم من النوع O.

وأشارت دراسة أجرتها جامعة تورنتو في عام 2014 إلى أن الأشخاص أصحاب فصيلة الدم O يتمتعون بحماية أفضل ضد الملاريا الشديدة من أنواع الدم الأخرى ، ربما لأن خلايا الدم المصابة بالنوع O تعتبر غير طبيعية من قبل الجهاز المناعي ويسهل استهداف.

لقاح السل وفعليته

ويستكشف الباحثون ما إذا كان لقاح BCG ضد السل ، الذي يعطى للأطفال البريطانيين حتى عام 2005 ، يقوي المناعة ضد الفيروس، وفقًا لورقة أعدها علماء في معهد نيويورك للتكنولوجيا ، قد يفسر سبب وجود عدد أقل من الحالات والوفيات في دول مثل اليابان حيث تم إعطاء لقاح BCG لعقود ، مقارنة مع دول مثل إيطاليا والولايات المتحدة التي لم تقليديا كان لديهم لقاحات عالمية.

ووجدت دراسة دنماركية في مجلة Vaccine في عام 2005 أن تطعيم الدران BCGيقلل أيضًا من شدة التهابات الرئة السفلى التي تسببها الفيروسات، ولهذه النتائج ، يجري إعطاء العاملين الاصحاء في أستراليا وهولندا لقاح BCG في التجارب لمعرفة ما إذا كان يمنعهم من الإصابة ، أو يقلل من شدته إذا فعلوا ذلك.

التدخين

يقول العلماء ان التدخين سيزيد فقط من تعرضك للفيروس التاجي. في الواقع ، اكتشف الباحثون للتو أن المدخنين الحاليين وأولئك الذين توقفوا عن التدخين مؤخرًا قد يكونون في خطر أكبر لأن لديهم مستويات أعلى من جزيء يسمى "إنزيم تحويل الأنجيوتنسين 2" (ACE-2) ، الذي يجلس على سطح خلايا الرئة.

وتعمل هذه المادة الكيميائية بمثابة "نقطة دخول" تسمح بدخول الفيروس التاجي إلى خلايا الرئتين. قد يفسر هذا سبب اكتشاف مسح من ووهان ، حيث ظهر الفيروس لأول مرة في أواخر العام الماضي ، أن المدخنين المصابين بفيروس كورونا يزيدون 14 مرة .

كورونا والحيوانات

حتى الآن ، أكبر حيوان وقع ضحية لفيروس كورونا هو نمر ماليزيا ويبلغ من العمر أربع سنوات في حديقة حيوان برونكس في نيويورك. ويعتقد أن نمر ، إلى جانب ست نمور أخرى ، أصيبت مع حارس حديقة حيوان بدون أعراض.

وبدأت القطط تظهر عليها أعراض ، بما في ذلك السعال الجاف ، أواخر الشهر الماضي. في حين أن القطط الكبيرة فقدت بعض الشهية ، فقد أكدت حديقة الحيوانات أنها "تعمل بشكل جيد تحت الرعاية البيطرية وهي مشرقة ومتنبهة وتفاعلية مع حراسها".

لكن لا يوجد دليل مباشر على أن السلالات المصابة "تسلط" ما يكفي من الفيروس التاجي لتمريره إلى البشر ، وفقًا للباحثين الصينيين، ومع ذلك ، يمكن لمالكي الكلاب أن يتنفسوا الصعداء ، حيث يدعي المحققون في معهد هاربين الصيني للأبحاث البيطرية أن الكلاب ليست عرضة للإصابة.

ويمكن للمزارعين أيضًا أن يجدوا العزاء في حقيقة أنه وفقًا لمزيد من الأبحاث الصينية التي صدرت هذا الأسبوع ، لا يمكن للفيروس أن يزدهر في الخنازير والدجاج والبط - على الرغم من أنه يمكن أن يعيش في النمس.

انوع كورونا

أكدت دراسة أجرتها جامعة كامبريدج هذا الأسبوع أن Covid19 قد تحولت إلى ثلاث سلالات متميزة ، النوع A و B و C.

يوجد النوع A بشكل شائع في الولايات المتحدة وأستراليا ، بدلًا من الصين ، على الرغم من المفارقة أنه الفيروس الأكثر ارتباطًا بالخفافيش الصينية وهو المكان الذي يعتقد أن Covid-19 قد نشأ فيه. تم العثور على النوع B في الصين والنوع C في أوروبا، سيؤسس البحث المستمر اختلافات في العدوى .

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