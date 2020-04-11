الطريقة الصحيحة لاستخدام منتجات العناية بالبشرة

من منا لا تقوم بوضع المكياج أو تنظيف بشرتها بالغسول الخاص بها؟ لكن من منا تفعل هذا الأمر بالطريقة الصحيحة؟ هناك الكثير من الدراسات التي تثبت أن روتين العناية الخاطئ بالبشرة أو الشعر هو المسبب الأول للتلف.

فما هي الطريقة السليمة لاستخدام منتجات العناية بالبشرة؟ إليك التفاصيل في ما يلي:

1. تنظيف البشرة وتطهيرها:



الأساس في تنظيف البشرة هو التدليك بحركات دائرية، فالتدليك يعمل على زيادة الدورة الدموية في الوجه، مما يجعل بشرتك أكثر إشراقاً وتألقاً، لذا عليك الاهتمام بتدليك بشرتك باستخدام أطراف أصابعك وبحركات دائرية في كل مرة تقومين فيها بتنظيف بشرتك، وإلا فلن تستفيدي شيئاً من عملية تنظيف البشرة.

2. المقشر:

الطريقة الصحيحة لاستخدام المقشر هي طريقة استخدام الغسول نفسها، لكن يجب أن تكون بشرتك أكثر رطوبة، لكي تقومي بالفرك جيداً، والتخلص من الأوساخ المتراكمة عليها، كما عليك أن تقومي بفرك بشرتك من دقيقة إلى دقيقتين قبل غسلها بالماء الفاتر.

3. كريم العين:

الجلد تحت العين يعتبر من أكثر مناطق الجسم حساسية، لذا عليك أن تكوني أكثر لطفاً مع هذه المنطقة، كما عليك الاهتمام بوضع كريم العين عن طريق استخدام أصبع السبابة لوضع كريم العين مع الضغط بلطف لتتشرب البشرة الكريم.

Advertisements

4. السيروم:

قومي بوضع السيروم على بشرتك مع استخدام أطراف أصابعك في توزيعه جيداً، وذلك بالضغط على بشرتك بلطف حتى تصلي إلى الرقبة لتوزيع السيروم على كامل بشرتك.

5. المرطب:



قومي بوضع المرطب على بشرتك بواسطة أطراف يديك مع توزيعه جيداً من الداخل إلى الخارج، والتركيز على أماكن جفاف بشرتك، ولا تنسي ترطيب رقبتك أيضاً.

قد يهمك أيضا:

خطوات تطبيق مكياج عرائس خفيف

جربي ماسك الصبار وفيتامين C لعلاج تجاعيد العين