تعرفي علي أبرز فوائد الزنجبيل والشاي الأخضر

مع انتشار فيروس كورونا المستجد، وعدم الإعلان عن علاج حتى الآن، يبحث الكثيرون عن المشروبات والأطعمة التي تقوي المناعة وتعتبر مضادا حيويا طبيعا، خاصة بعد إساءة استخدام المضادات الحيوية الكيميائية عن طريق الإفراط في صرفها وتناولها، وفيما يلي اخترنا لكم عددا من الأطعمة الطبيعية.

لهذا السبب لا يصاب البعض بنزلات البرد في فصل الشتاء

الأوريجانو: يعمل نبات الأوريجانو على القضاء على الالتهابات البكتيرية وتسكين الآلام، والقضاء على البكتيريا، ومحاربة التسمم، وعلاج التشنجات، والتخلص من الطفيليات والفطريات، إلى جانب قدرته على التخلص من الحساسية، وعلاج التهاب الجيوب الأنفية، والتهاب الحلق والقصبة الهوائية.

جريب فروت: ويعرف بالليمون الهندي وهو يعمل على القضاء على الفطريات والطفيليات والبكتيريا الضارة، علاوة على تقوية مناعة الإنسان لمحاربة البكتيريا الضارة.

الزعتر: وهو يعد علاجا فعالاً ضد البكتيريا المقاومة للعقاقير نظرا لاحتوائه علي الـ "كارفاترول" وهو عنصر كيميائي يساعد في تقليل الإصابة بالأمراض بفعالية ..

الشاي الأخضر: وهو يعمل على محاربة البكتيريا الضارة بفضل احتوائه على مادة الـECGS كما يساعد في التخلص من التهابات بكتيريا E-coil وStreptococcus.

العسل: يساعد في التخلص من عدد من الأمراض الجلدية ومحاربة الفيروسات ومنع البكتيريا من التضاعف، بفضل احتوائه على بروتين Defensin-1 .



فيتامين سي: يساعد على التخلص من الالتهابات البكتيرية التي تقاوم المضادات الحيوية الصناعية ويخلص الجسم من عدة فيروسات ضارة مثل الإيدز، كذلك يعمل على التخلص من لدغات الأفاعي وعلاجها إلى جانب الكزاز.

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الكركم والكمون: تعمل على محاربة البكتيريا الضارة، وعلاج عدد من الأمراض الجلدية مثل الصدفية والأكزيما والجرب والجذام، كذلك تنشط الجهاز الهضمي والقلب والكبد ويقلل من احتمالية الإصابة بمرض السرطان.

الزنجبيل: يساعد في علاج مختلف الأمراض، ومنها التخلص من المادة المخاطية التي تنتج عن التهابات الجهاز التنفسي العلوي، كما أنه يعالج النزلات الشعبية والزكام كذلك يعمل على تنشيط الدورة الدموية، والحفاظ على معدل السكر في الدم، وتقوية جهاز المناعة والتخلص من الآلام.

البصل: يعمل على تقليل احتمالية الإصابة بمرض السكري وارتفاع معدل الكوليسترول في الدم، وارتفاع ضغط الدم، والتقليل من أمراض الجهاز الهضمي والقلب بفضل احتوائه على مركبات الفلافونويد.

الثوم: يعمل على علاج الالتهابات الجلدية، بفضل احتوائه على مادة الكبريت أو Sulphur المقاومة للبكتيريا الضارة التي تقوي مناعة الإنسان.

أوراق الزيتون: تتمتع أوراق الزيتون بإمكانيات جيدة مضادة للجراثيم والبكتيريا والفطريات كما تتميز أوراق الزيتون أيضاً بخصائص مضادة للالتهابات.

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