الفلبين تسجل 26 وفاة جديدة بكورونا و233 إصابة

سجلت السلطات الفلبينية 26 وفاة جديدة بكورونا و233 إصابة، حسبما ذكرت قناة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها، وتحذر منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، خلال مؤتمرها الصحفى اليومى، من عودة الوباء في حال التسرع برفع الحجرالصحى لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت منظمة الصحة العالمية وفقا لما نقلته قناة العربية، أن الفيروس سبب لنا الهلع لكن يجب دعم أنظمتنا الصحية للوقاية من انتشار كوفيد-19 لجميع دول العالم.

وفى سياق أخر، قالت منظمة الصحة العالمية إن دولا أوروبية عدة تشهد تراجعاً في الإصابات لكن كورونا ينتشر فى مناطق أخرى.

وأشارت إلى تراجع الإصابات وقلة الحاجة للعناية الفائقة مؤشرات جيد ، وأنه لابد من الحذر ومواصلة الصرامة فى تطبيق التباعد الإجتماعي.

ومن جانب أخر، أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تتابع عن كثب الحالة الصحية فى اليمن بعد الإعلان عن أول إصابة لفيروس كوورنا فى محافظة حضرموت الييمنيو ، وتتابع الإجراءات الصحية المتبعة ومنها عزل المنطقة الموبوءة ، وفرض حظر التجوال، حتى غد. وفق العربية.

ومن جهة أخرى، طالبت لجنة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في وادي حضرموت والصحراء، جميع المواطنين وجنود النخبة الحضرمية الوافدين من مديرية الشحر خلال الأيام الماضية بالتزام الحجر المنزلي، ودعت، في بيان، اليوم الجمعة، الوافدين إلى تطبيق العزل الصحي، بعيدا عن أسرهم لمدة 14 يوما.

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وشددت على التواصل مع غرفة الطوارئ، في حال الشعور بحمى وسعال وألم في الحلق أو ضيق في التنفس، وسجلت مديرية الشحر، صباح اليوم الجمعة، أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، على الرغم من التدابير الوقائية المشددة بمحافظة حضرموت.

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