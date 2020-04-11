خسارة الوزن من دون تمارين خلال الحجر المنزلي

تعتبر خسارة الوزن الشغل الشاغل للكثير من الأشخاص وخصوصاً في مرحلة الحجر المنزلي. فخلالها لا يتم ممارسة التمارين الرياضية ومن الممكن ان يزيد الاقبال على تناول الاطعمة الغنية بالسكريات والدهون في الفترة الفاصلة بين الوجبات على سبيل التسلية. ومن اجل منع هذا ينصح باتباع نظام غذائي سهل التطبيق ولا يسبب الشعور بالحرمان. وفي هذه الحالة يمكن مثلاً اعتماد برنامج البرتقال والطماطم الذي يساعد على خسارة الوزن بما لا يقل عن 5 كيلوغرامات في اسبوعين.

طريقة رجيم البرتقال والطماطم

يشير خبراء علم النفس الى ان خسارة الوزن تساهم في تحسين المزاج حيث أنها تعزز الثقة بالنفس وتشجع على مواصلة اتباع نظام غذائي صحي. ولهذا من المفيد، وخصوصاً أثناء الحجر المنزلي، الحرص على الحفاظ على وزن صحي. ومن اجل ذلك ينصح باتباع رجيم الطماطم والبرتقال سهل التطبيق. هو فعال تحديداً بالنسبة الى الاشخاص الذين يعانون من الاضطرابات في الجهاز الهضمي أو من مشاكل البشرة. ويمكن اتباعه لمدة اسبوع او اسبوعين على ان يتم بعد ذلك اعتماد برنامج حياة خال من كل العادات السيئة.

الاثنين



الفطور . حبة برتقال او غريب فروت او دراق او اناناس على ان يتم تجنب تناول الموز، قطعتا بسكويت من الحبوب الكاملة أو من الخبز الكامل، كوب من الشاي او القهوة من دون سكر.

الغداء. حبة برتقال، بيضة مسلوقة، كوب من الزبادي الطبيعي او من الروب.

العشاء. بيضتان مسلوقتان، 500 غ من السلطة الخضراء، قطعتان من الخبز المصنوع من القمح الكامل. فهذه الوجبة تساعد على النوم بشكل افضل. ومن الضروري دائماً شرب كمية كافية من الماء واستبدال الملح بالبهارات او الاعشاب العطرية.

الثلثاء



الفطور. برنامج يوم الاثنين.

الغداء. حبة برتقال، بيضة مسلوقة، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي، قطعتا بسكويت مصنوعتان من القمح الكامل.

العشاء. 150 غ من اللحم الخالي من الدهون والمشوي او المسلوق، حبة طماطم، قطعة بسكويت كامل.

الاربعاء



الفطور. برنامج يوم الاثنين.

الغداء. حبة برتقال، بيضة مسلوقة، كوب من الزبادي الطبيعي، طبق من سلطة الخضار.

العشاء. 150 غ من اللحم المشوي الخالي من الدهون، حبة برتقال، قطعة بسكويت او الخبز المصنوع من القمح الكامل.

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الخميس



الفطور. برنامج يوم الاثنين.

الغداء. 150 غ من الجبنة قليلة الدسم، حبة طماطم، قطعة بسكويت او خبرز مصنوع من الحبوب الكاملة.

العشاء. 150غ من اللحم المشوي، حبتا طماطم، حبة تفاح، قطعة بسكويت أو خبز مصنوعة من القمح الكامل.

الجمعة



الفطور. برنامج يوم الاثنين.

الغداء. 200 غ من السمك المشوي او المطهو على البخار، حبة طماطم، قطعة بسكويت او شريحة خبز مصنوعة من الحبوب الكاملة.

العشاء. 500 غ من الخضار المطهوة على البخار مثل الجزر والبصل والملفوف والكوسى أو حبتا بطاطا مشويتان، بيضة مسلوقة، حبة طماطم.

عطلة نهاية الاسبوع



يمكن استعادة برنامج الحياة اليومي مع تجنب تناول كمية كبيرة من الطعام والمشروبات الغنية بالسكر. وفي موازاة ذلك من المفيد تطبيق هذ البرنامج السهل مرة واحدة اسبوعياً.

الفطور. كوبان من الماء الفاتر مع عصير الليمون.

الغداء. بيضة مسلوقة، قطعة بسكويت مصنوعة من الحبوب الكاملة، حبة طماطم، حبة تفاح.

العشاء. بيضة مسلوقة، قطعة بسكويت من الحبوب الكاملة، حبة طماطم. وهكذا يمكن خسارة الوزن والحفاظ على قوام رشيق وعدم استعادة الكيلوغرامات الزائدة لأطول مدة ممكنة.



