12 علامة تنذر بعدم قيام الكليتين بوظائفهما كما ينبغي!‎

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في ظل انشغالنا بكثير من الأمور لا سيما في ذلك العصر المكتظ بالمعلومات والمتغيرات، ربما نغفل في أوقات كثيرة بعض الرسائل التي تبعث بها أجسامنا لتنبيهنا من أنّ ثمة أخطارا قد تحدق بنا، وما يزيد الأمور خطورة هو عدم استجابتنا لتلك الرسائل؛ ما يترتب على ذلك بعض التداعيات الصحية غير محمودة العواقب.

ونستعرض بهذا الشأن 12 علامة يمكن أن تخبرنا بأن الكلى لا تقوم بوظائفها كما ينبغي:

وجود مشاكل في النوم:

فحين لا تقوم الكلى بوظائفها بصورة طبيعية، فهذا يعني عدم قدرة الجسم على إخراج ما بداخله من مواد سامة عبر البول وبقائها في الدم. وتقترن زيادة مستويات المواد السامة في الجسم بصعوبة النوم مع تراجع وظائف الكلى.

تورم القدمين والكاحلين:

يعد احتباس السوائل في الجسم من العلامات التي تبين وجود مشكلة في جهاز الإخراج بالجسم، وواحدة من الطرق الأساسية التي تحافظ من خلالها الكلى على توازن الجسم وتزويده بالعناصر المغذية هي تنظيم المياه. وإذا حدث خلل بوظائف الأعضاء، يمكن أن تتراكم السوائل في الأنسجة، وعادة ما يحدث نتيجة لذلك تورم في الكاحلين، القدمين، الوجه، الأيدي حتى الساقين.

وجع في البطن:

نظرا لوقوع الكليتين في الجزء الخلفي للتجويف البطني، حيث تستقر أيضا أعضاء الجهاز الهضمي، فربما يصعب علينا التفريق بين ألم الكلى ووجع البطن العادي. ويركز ألم الكلى عموما حول حواف البطن والظهر، لتسهيل التفريق.

الأنيميا:

من المعروف أن الكلى تنتج هرمون الأرثروبوتين (EPO) المحفز لإفراز كريات الدم الحمراء، والذي بدونه، لن يوجد قدر كاف من كرات الدم الحمراء؛ ما يسبب الأنيميا.

طفح جلدي أو حكة:

حيث ثبت أن تراكم حمض اليوريك ومنتجات النفايات قد يؤدي لظهور بقع حمراء مثيرة للحكة على الجلد، وهو ما يجب الانتباه إليه بشكل كبير.

الصداع، التعب والوهن العام:

مع توقف الكلى عن القيام بوظائفها بشكل طبيعي، ربما يحدث خلل في إفراز هرمون EPO، ومن ثم تتزايد فرص الإصابة بالأنيميا، وهو ما يعمل بالتبعية على زيادة احتمالات الإصابة بالصداع، التعب ووهن الجسم العام.

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الغثيان:

يحدث في الغالب نتيجة لعدم قدرة الكلى على إخراج الفضلات المتراكمة بالجسم.

ارتفاع ضغط الدم:

فمن المعروف كذلك أن الكلى تعمل كمنظم لضغط الدم، وحين لا تقوم بوظائفها بالشكل المفترض، فلا يكون بوسعها السيطرة على ضغط الدم المرتفع.

الشعور بطعم سيئ في الفم:

في حال فشلت الكلى في التخلص من السموم الموجودة بالجسم، قد ينجم عن ذلك الشعور بطعم معدني في الفم، قد يؤدي لتولد رائحة كريهة بالفم.

انتفاخ حول العينين:

وهو الانتفاخ الذي يكون مستمرا ويمكن ملاحظة تكونه بسهولة.

ضعف الشهية:

يمكن لتراكم السموم الناتج عن انخفاض وظائف الكلى أن يكون أحد الأسباب القوية التي تقف وراء ضعف الشهية، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار أيضا.

حدوث تغيرات في البول على صعيد المظهر وعدد مرات الإخراج وما إلى ذلك:

فمثل هذه الأشياء من الضروري متابعتها عند التبول؛ لأنها قد تشير لوجود مشكلة بالكلى.