5 دول تقدَّمت على أميركا في الأكثر تعافيًا من فيروس "كورونا"

أظهرت أحدث الإحصائيات حول انتشار فيروس "كورونا"، السبت، شفاء أكثر من 376 ألف شخص، في الوقت الذي تجاوز فيه إجمالي الإصابات مليون و691 حالة إصابة في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لجامعة جونز هوبكنز الأميركة، تم تأكيد مليون و691 ألفا و719 حالة إصابة بالفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم، وتعافى 376 ألفا و102 شخص، بينما تأكد وفاة 102 ألف و607 آخرين بسبب المرض، وهذا يعني أن حوالي 22 في المائة من مرضى الفيروس التاجي الذين تم تشخيصهم بالمرض قد تعافوا.

ومع ذلك، من المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى بكثير لأن بعض البلدان تختبر فقط مرضى فيروس التاجية الذين يحتاجون إلى علاج في المستشفى.

ويُعتقد بأن ما يصل إلى 80 في المائة من حالات الفيروس خفيفة بما يكفي لعلاجها في المنزل، مما يعني أنها لا تُحسب بين العدوى أو مجاميع التعافي.

كانت الصين هي الدولة التي لديها أكبر عدد من حالات التعافي، حيث تعافى 77 ألفا و791 شخصًا من الفيروس، تليها إسبانيا وألمانيا وإيران، وإيطاليا.

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جاءت الولايات المتحدة الأميركية التي تصدرت الإصابات في العالم بنحو من نصف مليون، في المرتبة السادسة من حيث أعداد التعافي التي وصلت إلى 28 ألف و790 شخصا.

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