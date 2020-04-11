شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعانى من نقص الأدوية اللازمة لتشغيل أجهزة التنفس الصناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بحث المستشفيات في البلاد عن أجهزة التنفس الصناعى الشحيحة لعلاج المرضى المصابين بأمراض خطيرة الذين أصيبوا بفيروس كورونا التاجي الجديد، بدأ الصيادلة في أمريكا إصدار إنذار قد يصبح عاجلاً بنفس القدر: تتناقص الأدوية التي تسير جنبًا إلى جنب مع أجهزة التنفس الصناعى حتى مع ارتفاع الطلب.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، قال مايكل جانيو ، من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي ، إن الطلب على الأدوية في مستشفيات نيويورك الكبرى قد ارتفع بنسبة تصل إلى 600٪ خلال الشهر الماضي ، على الرغم من توقف المستشفيات عن استخدامها للجراحة الاختيارية.

وقال "بول أبراموفيتز"، الرئيس التنفيذي للجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي في رسالة بتاريخ 1 أبريل إلى نائب الرئيس مايك بنس ، الذي يقود فرقة العمل الخاصة بالفيروسات التاجية للرئيس دونالد ترامب: "ستصبح أجهزة التنفس الصناعى هذه عديمة الفائدة بدون إمدادات كافية من الأدوية.

وعلى الصعيد الوطني، ارتفع الطلب على الأدوية بنسبة 73٪ في مارس ، وفقًا لـ "دان كيستنر" ، خبير الأدوية في أمريكا الذي يتفاوض على أسعار الأدوية للمستشفيات في جميع أنحاء البلاد.

Advertisements

وقال كيستنر "إن محاولة تشغيل أجهزة التنفس الصناعى بدون هذه الأدوية ستكون مثل محاولة تشغيل أسطول من السيارات بدون بنزين".

وقال سومي ساها ، خبير الأدوية في شركة Premiere ، التي تتفاوض أيضًا على أسعار الأدوية للمستشفيات ، إنه حتى الآن ، لم يبلغ أي مستشفى عن عدم قدرته على وضع مريض على جهاز التنفس الصناعي بسبب نقص هذه الأدوية.

وعندما يضع الأطباء مرضى مصابين بأمراض خطيرة على أجهزة التنفس الصناعي، فإنهم يعتمدون بشكل عام على ثلاث فئات من الأدوية: المهدئات ومسكنات الألم ، وأحيانًا الأدوية المستنشقة.

وأوضح كريس فورتييه ، كبير مسؤولي الصيدلة في مستشفى ماساتشوستس العام: "لديك أنبوب أسفل حلقك لمساعدتك على التنفس، ونحتاج إلى أدوية لتسكينك وعلاج ألمك ، وأحيانًا حتى نعطيك بعض الأدوية المهدئة حتى لا تشد جهاز التنفس الصناعي وتتلف رئتيك."

وقال إرين فوكس ، مدير خدمة معلومات الأدوية في جامعة يوتا هيلث ، التي تدير خمسة مستشفيات ، إن الطلب آخذ في الارتفاع لأن المستشفيات في جميع أنحاء البلاد تحاول تخزينها في نفس الوقت.



