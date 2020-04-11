شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن عزل المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا بغرفة واحدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مع الإعلان عن حالات إصابه جديدة بفيروس كورونا فهذا يعنى أن لهؤلاء المصابين أشخاص مخالطين وهم الآن في دائرة الاشتباه لإصابتهم بالفيروس وهو ما يتطلب عزلهم لمدة 14 يوما لحين التأكد من إصابتهم من عدمه وظهور الأعراض، ولكن السؤال الذي قد يطرح هل يمكن عزل أكثر من شخص مشتبه في اصابته بالفيروس في غرفه واحدة؟ ويجيب عن ذلك خبراء اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى .

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حيث أكد خبراء اللجنه والتي تضم أساتذة متخصصين في المناعه والأمراض الصدرية والفيروسات انه يستحسن أن يعزل المرضى الذى يشتبه في إصابتهم بمرض تنفسي حاد ناجم عن فيروس كورونا المستجد أو الذين تأكدت إصابتهم به في غرف فردية ولكن إذا تعذر ذلك بسبب العدد المحدود للغرف الفردية مثل فإن جمعهم في غرفه واحدة يعد خيارا مقبولا.

وأكد الخبراء في النشرة التي أعدوها حول تصحيح المفاهيم المغلوطة حول فيروس كورونا أن قد يكون بعض المرضى الذي يشبته في إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد مصابين بأمراض تنفسية أخرى ومن ثم فإنه يجب فصلهم عن المرضى الذين تأكدت إصابتهم بعدوى الفيروس وينبغى أن تترك مسافة لا تقل عن متر واحد بين كل سرير في جميع الأوقات .

وأكدت لجنة الخبراء أنه بالنسبة للمرضى الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس ويعانون من أعراض خفيفة مثل الحمى المنخفضة الدرجة والسعال والوعكه والتهاب الحلق بدون اعراض شديدة مثل ضيق التنفس وزيادة وتيرة التنفس مثل سوائل الانف والصدر أو الدم أو ظهور أعراض المعدة والأمعاء كالغثيان والقيء ودون حدوث في تغييرات في الحاله النفسية قد لا يتطلب الأمر إدخالهم الى مستشفيات العزل إلا إذا كان هناك خطر في حدوث تدهور سريع لحالتهم.