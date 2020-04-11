طرق طبيعية للتخلص من دوالي الساقين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعاني العديد من السيدات من مشكلة دوالي الساقين المزعجة، والتي تحدث نتيجة توقف صمامات صغيرة داخل الأوردة عن العمل بشكل صحيح، وهذه الصمامات تفتح وتغلق للسماح للدم بالتدفق بسلاسة إلى القلب، ففي حال تلفها أو ضعفها، يتدفق الدم للخلف؛ ما يؤدي إلى تورم الأوردة وتضخمها.

وهناك العديد من الأمور التي تسهم في تسبب الدوالي مثل العمر، والوزن، والوقوف أو الجلوس لفترات طويلة، والحمل، والوراثة وغيرها الكثير.

سنستعرض في السطور القادمة بعض الطرق الطبيعية التي ستساعدك على التخلص من دوالي الساقين، وتعمل على تخفيف احتمالية ظهورها في المستقبل.

ممارسة التمارين الرياضية

تعدّ التمارين الرياضة واحدة من الطرق التي تحسن تدفق الدم وتقلل الالتهاب، فيمكنكِ ممارسة الرياضة بانتظام كإجراء وقائي لكن مع تجنب الضغط على الساقين، كذلك عليكِ التنفس بشكل جيد أثناء التمرين.

الحفاظ على الوزن

من المعلوم أن الاشخاص الذين يعانون من وزن زائد يعانون من العديد من المشكل الصحية، ومن ضمنها دوالي الساقين؛ لأن الوزن الزائد يزيد من الضغط على الأوردة، لذلكِ عليكِ المحافظة على وزنك.

حمية صحية

يعدّ الطعام الصحي مفيدا في جميع الاحيان، إلا أن الطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من الألياف يعدّ مفيدا للقلب وكذلك لدوالي الساقين، وذلك لإنه يمنع الإمساك والانتفاخ ويقلل أيضا الضغط على الأوردة.

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أعشاب طبيعية

منذ القدم والأعشاب الطبيعية تستخدم في العديد من العلاجات، إلا أن عشبة عنب الاحراج، وعشبة كستناء الحصان من الأعشاب الفعالة في علاج الدوالي، فالأعشاب بشكل عام تعالج التورم، وتشنجات الدورة الشهرية، والأمراض الجلدية، والعديد من المشاكل الاخرى.

تدليك الساقين

يعد تدليك الساقين من أفضل الأمور التي تعمل على تحريك وتحسين الدورة الدموية في المنطقة، فقومي بعمل مساج خفيف للساقين وركزي على منطقة واحدة؛ لأن ذلك يفيد في علاجها ويخفف من الألم.

الطعام الحار

يساعد تناول الأطعمة الحارة مثل الفلفل الحار والثوم والزنجبيل وغيرها على تفكيك المادة التي تترسب على جدران الأوردة، والتي تزيد من مشكلة دوالي الساقين.