طبيب ألماني يكشف مسببات آلام الرقبة وكيفية التخلص منها

أكد الدكتور الألماني، مونتر ساباريني، أن الحاسب الآلي والأجهزة المحمولة كالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، من أهم مسببات آلام الرقبة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الألمانية، ووصف ساباريني، 4 خطوات يمكن أن تساعد في التخلص من آلام الرقبة، وذلك من خلال بعض التدابير البسيطة، حيث تتنوع أسباب الإصابة بآلام الرقبة، والتي من أبرزها الجلوس فترات طويلة أمام الكمبيوتر والهواتف المحمولة.

وقال إن هذه الخطوات هي تعاطي المسكنات كالإيبوبروفين والديكلوفيناك، واستخدام تطبيقات السخونة مثل الزجاجة الدافئة، بالإضافة إلى ممارسة تمارين الاسترخاء، وتمارين الإطالة، مشيرًا إلى أن هذه التدابير مهمة للتخلص من الآلام، ولكن إن لم تفلح هذه التدابير، فيجب وقتها استشارة الطبيب، لأنها قد ترجع إلى التهاب العضلات أو التهاب الأعصاب أو الإصابة بانزلاق غضروفي بالفقرات العنقية.

وأشارت دراسة أمريكية منشورة في مجلة "كلينيكال أناتومي"، إلى أن الأجهزة الإلكترونية، كالهواتف الذكية والحواسيب اللوحية، تجعل المرأة تميل برأسها إلى الأسفل، ما يجعل وجهها وذقنها قريبان إلى صدرها، وهنا تكمن خطورة إصابتها بآلام الرقبة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقام الباحثون الأمريكان في الدراسة، باستخدام الأشعة السينية لـ 10 نساء و12 رجلا، أثناء استخدامهم لجهاز لوحي في 5 وظائف مختلفة، ولم يظهر الرجال والنساء أي اختلاف في حركات الرقبة، عند التحديق للأمام بشكل مباشر في وسط حاسوب لوحي كانوا مسكونه بين أيديهم، ولكن كشفت الأشعة السينية (والتي ربطها الباحثون بفقرات الرقبة الست و46 نقطة إجهاد أخرى في الوجه والفك) عن حدوث فروق، وذلك عندما جلسوا في وضع مستقيم أو انحنوا للأمام أو انحنوا تماما عند 15 أو 30 درجة.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

إضافة سحرية تجعل من القهوة علاجًا فعالًّا للصداع بدلًا من تناول المسكنات

فنجان قهوة وليمونة يساعدان في التخلص من آلام الصداع بعيدًا عن المسكنات