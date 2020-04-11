الرئيس الأميركي يُنفذ وعيده ويثأر من منظمة الصحة العالمية خلال أيام

يبدو أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قرر أن يُنفذ وعيده والثأر من منظمة الصحة العالمية، من خلال تعليق التمويل الأميركي للمنظمة، بعد اتهامات لاذاعة وجهها للمنظمة متهمًا إياها بالتحيز للصين خلال وباء فيروس كورونا المستجد، الذي انطلق من مدينة "ووهان" الصينية نهاية العام الماضي.

أعلن ترامب، الجمعة، أنه سيصدر إعلانا الأسبوع المقبل يتعلق بالتمويل الأميركي لمنظمة الصحة العالمية، بعد أن كان قد هدد مؤخرا بوقفه، موضحًا خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "كما تعلمون لقد أعطيناهم تقريبا 500 مليون دولار في العام، وسوف نتحدث حول هذا الموضوع الأسبوع المقبل. سيكون لدينا الكثير لقوله بشأن هذا"، وأضاف أنه سيقوم بالإعلان "في وقت ما من الأسبوع المقبل".

وشنّ ترامب هجوما لاذعا على منظمة الصحة العالمية، التي تعتبر واشنطن الممول الرئيسي لها، متهما إياها بالتحيز للصين خلال وباء فيروس كورونا المستجدّ، الذي انطلق في مدينة ووهان نهاية العام الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن المنظمة العالمية لم تتعامل بالجدية اللازمة مع المعلومات التي وردتها من تايوان بخصوص الفيروس، كما قال نائب الرئيس تشين تشين جين إن تايوان، التي نجحت في قصر الفيروس على 5 وفيات فقط، على الرغم من قرب الجزيرة وعلاقاتها بالصين، حذرت منظمة الصحة العالمية في 31 ديسمبر من انتقال الفيروس من شخص لآخر.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، إن التعليقات الأميركية "تشوه الحقائق" وذات دوافع سياسية لتحويل الانتباه من تفشي الوباء، بحسب وكالة أنباء شينخوا الرسمية، في حين أن منظمة الصحة العالمية نفت أن تكون تلقت إنذارا مبكرا من تايوان حول انتقال فيروس كورونا الجديد بين البشر وتجاهلته، بعد ظهور المرض في الصين.

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