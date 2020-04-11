سماعات خاصة لتخفيف التوتر توفّر حالة الاسترخاء وتحسّن النوم

إذا كنتم تعانون من التوتر ولا تنزعجون من ارتداء سماعات الأذن، إذن، لا تترددوا في شراء سماعات الأذن «زين» Xen من شركة «نويفانا» لتخفيف التوتر؛ لأنها المزيج الأمثل لكم. وبعد مزاوجتها بتطبيق «نويفانا» Neuvana على الهاتف الذكي، تبدأ هذه السماعات بتنشيط جذع العصب المبهم في أذنكم بلطف.

- سماعات الصحة

تنتمي هذه السماعات إلى فئة أجهزة الرفاهية والصحة، وصُممت بهدف تحسين نوعية النوم، وتخفيف التوتر، وتنشيط المزاج، وزيادة التركيز. تضم هذه السماعات ميزات عديدة، أبرزها إمكانية استخدامها في أي وقت من اليوم، شرط أن تبقوا بعيدين عن بعض النشاطات كقيادة السيارة، وتشغيل أي نوع من الآلات، في نصف الساعة الذي يلي استخدامها.

تقول الشركة إن منتجها الجديد الذي صممه جراح قلب بارز، يستخدم منصة ثورية ترسل إشارة كهربائية مهدئة عبر السماعات الحاصلة على براءة اختراع، فتستهدف جذعاً من العصب المبهم في الأذن. ويُزامن هذا المنتج تنشيط العصب المبهم مع الموسيقى التي تستمعون إليها، ويتح بسهولة إلى جزء من روتينكم اليومي، فيمنحكم التوازن والاسترخاء أثناء التنقل، والعمل في المكتب، ومشاهدة التلفاز، أو حتى الخروج مع الأصدقاء.

ولكن الفكرة الرئيسية هنا هي: ما هي هذه السماعات؟ وماذا تفعل؟ بعد وصلها وبدء عملها بالتزامن مع لائحة الموسيقى الخاصة بكم، تبدأ «Xen» بتزويدكم بفوائد متعددة، وتعدكم بنوم أفضل قبل كل شيء؛ لأن استخدامها قبل وقت النوم يحسن نوعية النوم بشكل ملحوظ.

علاوة على ذلك، قد تمنحكم هذه السماعات قدرة أكبر للسيطرة على التوتر، وتساعد جسدكم على التعافي من أحداث مرهقة، فضلاً عن أنها قد تساعدكم على التخفيف من حالات القلق العصبي، وتساعد جسمكم على مواجهة تأثيرات الضغط العصبي.

- جهاز مطور

تأتي سماعات «Xen» مع اتصال USB-C، وأطراف متعددة الأحجام للأذنين، ومنصات متعددة الوظائف، وأدوات للشحن. تتوافق هذه السماعات مع ضوابط التحكم اللمسية من «آيفون»، و«آيبود»، وأجهزة «أندرويد» من إصدار O5 وما بعده.

يمتاز هذا الجهاز بالوضوح والسهولة في إعداده، وشحنه، واتصالاته، وفي تنزيل وتثبيت التطبيق المرافق له، وفي المزاوجة والاستخدام. يسير معكم تطبيق السماعات في جميع خطواتكم بسلاسة تامة، ولكن يجب أن تكونوا متنبهين أثناء استخدامه بسبب كثرة الخيارات والخدمات التي ستُطرح عليكم.

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تنصحكم الشركة بالبدء في استخدام هذه السماعات لـ15 دقيقة خلال جلستين في اليوم، ومن ثم تزيدون هذا الوقت وعدد الجلسات بحسب حاجتكم. ومع الاعتياد على هذا المنتج، ستسعون من تلقاء نفسكم إلى زيادة مدة استخدامه. ولكن لضمان استخدامه بشكل صحي وحكيم، تنصحكم الشركة بألا تتجاوز مدة استخدامه 30 دقيقة في الجلسة الواحدة.

بعد الحديث عن الإعداد والاستخدام، حان الوقت للحديث عن الشعور الذي سينتابكم بعد استخدام هذه السماعات. تقول الشركة إن الإشارة الكهربائية التي ترسلها السماعات تدخل في أذنكم على شكل تنميل أو وخز بسيط، وأن تحديد قوة هذه الوخزات يعود لكم ولمستوى الراحة الذي تبحثون عنه. ويؤكد بعض مستخدمي سماعات «Xen» أنهم بدأوا يشعرون بالسكينة بعد دقائق من بدء الجلسة، وأن هذا الشعور يدوم لحوالي نصف ساعة أو أكثر بعد انتهائها. كما صرح بعض المستخدمين بأن استخدام هذه السماعات بشكل يومي ولعدة أسابيع يعزز شعوراً أقوى بالراحة والرخاء.

في المقابل، شددت الشركة على أن الأشخاص الذين يعانون من حالة صحية ما و-أو يتناولون الأدوية، يجب أن يستشيروا طبيبهم قبل شراء «Xen»، لافتة إلى أنه يمكن استخدامها من قبل من هم في سن 18 عاماً وما فوق.

وفي الوقت الحالي، لا زلنا في مرحلة اختبار هذه السماعات، ولأنها منتج صحي ونحن لا نملك الخلفية الطبية المطلوبة، فضَّلنا أن نبقى بعيدين عن الأحكام والتقييمات.

ويبلغ سعر «Xen» عبر موقع الشركة الإلكتروني: 399.99 دولار.

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