شكرا لقرائتكم خبر عن عنده فرط حركة والعزل المنزلى بيتعبه اكتر..اعرفى إزاى تتغلبى على مشكلة طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "لو طفلك عنده فرط حركة لازم يلعب رياضة ويروح النادى"، هى من أكثر الجمل التى نسمعها دائما عن التعامل مع أطفال فرط الحركة ولكن مع العزل المنزلى وغلق النوادى والمراكز تعانى الأمهات مع أطفالهن من فرط الحركة وتشتت الانتباه لذلك يقدم موقع medicalnewstoday بعض النصائح للتعامل معهم فى المنزل.

نصائح للتعامل مع أطفال فرط الحركة فى العزل المنزلى

1:من الممكن أن تشجعى طفلك على ممارسة التمارين الرياضية المناسبة فى المنزل وذلك لتفريغ الطاقة الشديدة لديه وتتجنبى اصابته بالاكتئاب.

2:الثناء والتشجيع دائما للاطفال من أكثر الطرق التى تعزز حالتهم النفسية والثقة بالنفس عندهم، لذلك عند قيامه بسلوكيات ايجابية عليكى بتشجعيه دائما وتقديم الهدايا البسيطة له.

3:حددى جدول يومى لطفلك وتقسيم اليوم، فذلك من الامور التى تساعد أطفال فرط الحرك على الهدوء والنظام.

4:النوم بعدد ساعات كافية فى النوم من أبرز الطرق التى تخفف أعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه وتعمل على تنظيم مستويات الطاقة فى اليوم.

Advertisements

5:اذا كان طفلك يعانى من التشتيت بشكل كبير فيجب أن تكون الاجواء من حوله مرتبة وبعيدا عن الدوشة والصوت العالى، فمن الممكن غلق التلفزيون والراديو وتوفير جو هادئ فى المنزل.

6:استغلى طاقة طفلك فى تنمية مواهبه وقدراته فى المنزل سواء الرسم والتلوين او صنع الالعاب وتركيبها.

7:ابتعدى عن اسلوب العقاب والسخرية وتعاملى مع طفلك بهدوء واسلوب العقاب بالحرمان وليست الضرب والاهانة.