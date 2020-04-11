شكرا لقرائتكم خبر عن كل لحظة كنت أشعر أنى سأفقده..زوجة تروى رحلة تعافى زوجها من الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت جريدة "dailymail"، قصة لرجل أصيب بالفيروس التاجي كورونا رغم تمتعه بصحة جيدة، ووصفت زوجة المصاب بالفيروس رحلة الأيام والأسابيع الذي يعيشها المرضى بالفيروس حتى ينعم الله عليهم بالشفاء وبجهود الأطقم الطبية بالصعبة جدا لأتى في كل لحظة كنت أشعر أنني سأفقد زوجي .

قالت إيمي كلوبوشار زوجه جون بيسلر، الذي يبلغ من العمر 52 عاما، وظهرت عليه بعض الأعراض الصعبة التي تشير إلي إصابته بالفيروس التاجي كورونا بشكل مفاجيء.



العائلة

وأضافت، أن فيروس كورونا يعد جهنم، فزوجي كان يعاني من ارتفاع في درجة حرارة الجسم، ويصاحبها سعال معه دم، وفي البداية لم أشك أن زوجي يعاني من كورونا لأنه ليس من فئات الأكثرعرضة، فهولا يعانى من أى مرض مزمن أو كتقدم في السن ، ولكن بعد نقله علي المستشفي وخضوعه لاختبار الفيروس التاجي كورونا ثبت إجابيته، وتم حجزه.

وأشارت، أن زوجي تم حجزه في المستشفي بعد أن ثبت إجابية إصابته بالفيروس التاجي كورونا، وكان يعاني أيضا من نقص حاد في نسبة الأكسجين بالدم، بالإضافة إلي عدم قدرته علي التقاط أنفاسه بسبب إصابته بالالتهاب الرئوي الحاد، وهذا يعد من مضاعفات الفيروس التاجي.

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وأوضحت، أن زوجها تعرض للإصابة بالفيروس التاجي الشهر الماضي وأخذت رحلة علاجه لفترة لا تقل عن ثلاثة أسابيع حتي تعافي.



الزوجان

وشكرت الزوجة، الطاقم الطبي الذي عالج زوجها، وساعدتهم في الجلوس مع بعضهم البعض مرة أخري، "ولم شمل الأسرة" المكونة من زوجي وأبنتي وأنا.



أصيب بالفيروس

وقالت الزوجة، أنني لم أتمكن من زيارة زوجي خلال هذه الفترة، أي أثناء تواجده في المستشفي وذلك كان تعليمات الأطباء حتي لا ينتقل لي الفيروس، وتعد مرحلة تواجد زوجي في المستشفي من أصعب الأشياء التي ممرت بها، ولكن الفضل لله أنه تعافي وأصبح معي ومع أبنتنا مرة أخري، فهذه التجربة أثبتت لي حبي الشديد لزوجي.