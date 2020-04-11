أعراض التسنين عند الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 أبريل 2020 12:39 مساءً - المعروف طبياً أن الأسنان تظهر خلال الستة الأشهر الأولى من عمر الطفل، ولا داعي للقلق إذا ما تأخر ظهورها عن الشهر السابع... وتكتمل الأسنان اللبنية عندما يتم الطفل ثلاث سنوات... ويصاحب ذلك ظهور بعض الأعراض التي تسبب إزعاجاً وقلقاً للطفل والوالدين معاً... ولكن الظاهرة الأكيدة التي تنبئ باقتراب ظهور الأسنان هي اتساع منطقة اللثة السفلى عند النظر إليها من أعلى...معنا الدكتور مدحت الصفتي طبيب الأسنان يوضح أعراض التسنين... وطرق مساعدة الطفل للتخفيف من

آلامها.

امعلومات عن التسنين يجب معرفتها

يبدأ التسنين خلال الفترة العمرية ما بين ستة أشهر إلى تسعة أشهر من عمر الطفل، وقد تختلف فترة التسنين من طفل إلى آخر، وتكتمل عملية التسنين ببلوغ الطفل سنتين ونصف السنة إلى ثلاث سنوات؛ الأسنان السفلية المعروفة بالقواطع المركزية هي أول الأسنان ظهوراً، وفي العادة يتبعها الأسنان الأربعة العلوية المعروفة بالقواطع المركزية الجانبية بعد ما يقارب 4 - 8 أسابيع.

بعد ذلك بفترة تبدأ القواطع الجانبية السفلية بالظهور، ومن ثمة يظهر أول ضرس -طاحونة- والأضراس أسنان خلفية تساعد على مضغ الطعام، يليها ظهور الأنياب التي تنمو في الفك العلوي، ثم تكتمل عشرون سنة من الأسنان الأساسية للطفل مع تمام الثالثة من عمره.

أول الأسنان ظهوراً هي الأكثر إيلاماً في العادة، والسعال والتقيؤ أعراض غير مرتبطة بالتسنين، وكذلك سيلان الأنف وظهور طفح جلدي، والحمى الشديدة، العناية بالأسنان تبدأ قبل بروزها تجنباً للتسويس، إذ من الممكن أن تتساقط الأسنان اللبنية قبل الموعد الطبيعي لها وقبل جاهزية الأسنان الدائمة للبروز، وهذا التساقط يؤدي إلى تجميع الأسنان اللبنية المتبقية لمحاولة سد الثغرات التي سببها هذا االتسن.

أعراض تصاحب التسنين

1- قلة النوم وصعوبة الإستغراق فيه مع الإستيقاظ ليلا عدة مرات والطفل الأكثر نشاطا هو الأكثر عرضة للمعاناة من اضطراب النوم

2- العض بشدة؛ حيث إن الضغط الناتج عن هذه السلوكيات يساعد على تخفيف الألم بشكل مؤقت، استعملي حلقات التسنين المناسبة، والتي لا تحتوي على سائل خوفاً من حالات التسمم.

3- فرك الأذن أو الخد...حيث إن الألم يصل إلى الأذنين والخدين، لكن الخوف أن يكون الطفل مصاباً بالتهاب في الأذن، وهنا لا بد من مراجعة الطبيب خاصة إذا رافق شد الأذن حدوث حمى واستمر الأمر.

4-فقدان للشهية نتيجة تورم اللثة والتهابها؛ مما يجعل الطفل يرفض الطعام لأن عملية المضغ تسبب شعوراً أكبر بعدم الراحة والألم عند الطفل، وما ينتج من فقدان للشهية والتي يستعيدها خلال أسبوعين على أقصى تقدير.

5-يحدث انتفاخ في موضع ظهور الأسنان فيبكي الطفل وينفعل معبراً عن انزعاجه... وتتراوح شدة البكاء عند الأطفال عند بدء العملية، وتستمر لبضع ساعات أو لعدة أيام أو أسابيع تبعاً لاختلاف شدة الألم الذي يصيب اللثة لديهم.

6-فرط سيلان اللعاب والمعروف أن سيلان اللعاب يبدأ مع بلوغ الطفل شهرين، وهو موعد بدء وظيفة الغدد اللعابية، والطفل في هذا العمر لا يملك القدرة على التحكم بعضلات الرقبة، ولا يملك أسناناً تساعده على إبقاء اللعاب في الفم.

7-خروج اللعاب من الفم أول علامات التسنين، ولكن انتبهي: أحياناً يكون هذا دليلاً على مواجهة الطفل لصعوبة في البلع.

8-فقدان للشهية نتيجة تورم اللثة والتهابها؛ مما يجعل الطفل يرفض الطعام لأن عملية المضغ تسبب شعوراً أكبر بعدم الراحة والألم عند الطفل، وما ينتج من فقدان للشهية والتي يستعيدها خلال أسبوعين على أقصى تقدي.

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9-يحدث انتفاخ في موضع ظهور الأسنان فيبكي الطفل وينفعل معبراً عن انزعاجه... وتتراوح شدة البكاء عند الأطفال عند بدء العملية، وتستمر لبضع ساعات أو لعدة أيام أو أسابيع تبعاً لاختلاف شدة الألم الذي يصيب اللثة لديه

10-فرط سيلان اللعاب والمعروف أن سيلان اللعاب يبدأ مع بلوغ الطفل شهرين، وهو موعد بدء وظيفة الغدد اللعابية، والطفل في هذا العمر لا يملك القدرة على التحكم بعضلات الرقبة، ولا يملك أسناناً تساعده على إبقاء اللعاب في الف

11-خروج اللعاب من الفم أول علامات التسنين، ولكن انتبهي: أحياناً يكون هذا دليلاً على مواجهة الطفل لصعوبة في البلع

12-ارتفاع درجة الحرارة يرافق التسنين أيضاً، وإذا زاد واعتبرته حمى فهو دليل على وجود مرض أو مشكلة صحية معينة

ججدول حرارة الطفل عند التسنين

35,5 – 37,5 درجة مئوية عن طريق الفم

36,6 - 38 درجة مئوية عن طريق فتحة الشرج

34,7 – 37,3 درجة مئوية تحت الإبط

36,4 - 38 درجة مئوية عن طريق الأذن



طرق لتخفيف ألم طفلك

قومي بتدليك لثة طفلك بإصبعك النظيف أو بقطعة شاش، أعدي كمادات من الماء البارد على لثة طفلك؛ لأن البرودة تخفف من شعوره بالألم، ولا تنسيْ وضع العضاضات والَّلهَّايَاتِ بالثلاجة دون تجميدها، واستعملي منديلاً نظيفاً لتجفيف اللعاب، وقدمي لطفلك الأطعمة الصلبة المناسبة لعمره مثل الجزر والخيار مقشراً.

استخدام مسكن للألم «الباراسيتامول» وإعطاؤه للطفل الذي جاوز الشهر الثالث من عمره، و«الإيبوبروفين» لمن بلغوا الشهر السادس من العمر، مع الحرص على عدم إعطاء الدواء على معدة فارغة، وتجنب إعطاء الأسبيرين لخطورة ذلك، واحذري استخدام المسكنات الموضعية أو الفموية المحتوية على البنزوكافين أو الليدوكائين لمن هم دون السنة الثانية من العمر.

االتعقيم اليومي للثة الطفل باستخدام غسول الفم المناسب ويتم ذلك قبل ظهور السنة الأولى، ولا بد من استشارة الطبيب حالة استخدام مكملات القلورايد المهم للحفاظ على الأسنان وحمايتها من التسويس، فقد لا يحتاجها على الإطلاق بحسب عمره، ويفضل تجنب الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على السكر بنسب مرتفععةلا بد من زيارة الطبيب بشكل دوري؛ في عام الطفل الأول تكون الزيارة الأولى، وألا تتأخر عن العام الثالث، حاذري من ملامسة جلد رضيعك للبراز أو البول في حفاظته حالة معاناته من الإسهال، فإن هذا يزيد من احتمالية معاناته من التهاب الحفاظات

استجابة الأطفال تتفاوت

وذلك تبعاً للمهارات العلاجية، إضافة إلى مجهود الأم الذي يتمثل -بعيداً عن الأدوية والمراهم- في محاولة تسلية طفلها وإلهائه عن طريق اللعب والتنزه وممارسة الأنشطة المختلفة التي يحبها، وهناك أيضاً بعض الأعشاب الطبيعية التي تساعد على تسكين الألم والحد من التوتر والقلق، مع الالتزام بالرضاعة الطبيعية.

هل تعلمين أن الأسنان الصغيرة تتكون تحت اللثة قبل ولادة الطفل، وظهور الأسنان اللبنية في الشهر الرابع حتى السادس، وقد تتأخر حتى الثامن؛ تظهر القواطع السفلية 5 - 7 أشهر، والقواطع العلوية 6-8 أشهر، والأسنان الجانبية السفلية 7 - 9 أشهر والجانبية العلوية 8 - 11 شهراً، وتظهر الضروس في عمر 12 - 20 شهراً والأسنان في عمر14 - 24 شهرا.

متى يمكنني مراجعة الطبيب؟

عند ارتفاع درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية وعمر الطفل أقل من ثلاثة أشهر، وإذا وصلت إلى 38.8 درجة وكان عمر الطفل أكثر من 3 أشهر... وحالة استمرار درجة الحرارة في الارتفاع لما يقارب 24 ساعة فأكثر.

راجعي الطبيب عند ظهور علامات الإسهال والاستفراغ، وظهور طفح جلدي مصاحب لارتفاع درجة الحرارة، أو حالة شعور الطفل بالنعاس وعدم القدرة على تهدئته...إضافة إلى فقدان الطفل للشهية لأكثر من أسبوعين.

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