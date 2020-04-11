“بارقة أمل”.. نتائج مبشرة لعلاج جديد من الكورونا

خلصت نتائج دراسة حديثة نشرت على دورية “نيو إنغلاند أوف ميديسن” أن نحو ثلثي مصابين (من ذوي الحالات الحرجة) بمرض كوفيد-19 ممن خضعوا لعلاج تنتجه شركة “غيلياد ساينسز” الأميركية تحسنت حالاتهم.

والمرضى الذين شملتهم الدراسة وهم من الولايات المتحدة وأوروبا وكندا واليابان خضعوا لدورة علاجية بعقار “رمديزيفير” لمدة 10 أيام أعطيت لهم عن طريق الوريد.

ورصدت الدراسة تحسن حالة 68 في المئة من المرضى (36 مريضا) من ناحية الحاجة إلى أجهزة دعم، وخرج 25 مريضا (بنسبة 47 في المئة) من المستشفى، ولم يتوف سوى سبعة مرضى (13 في المئة).

وتستند البيانات الجديدة على ملاحظات المرضى الذين بلغ عددهم 61 مريضا، لكنها لا تعطي تفاصيل بشأن أي علاجات أخرى خضعوا لها، وفضلا عن ذلك فإن بيانات ثمانية منهم غير متوافرة.

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لكن المشرف على هذه الدراسة الدكتور جوناثان غرين قال إن النتائج “تبعث على التفاؤل”، ومع ذلك حذر من التسرع في تفسير النتائج بسبب إجراءات تتعلق بطريقة تنظيم التجربة وبسبب صغر حجم المجموعة التي خضعت لها.

ورمديزيفير هو دواء جديد مضاد للفيروسات تقوم الشركة الأميركية منذ حوالي شهر بتجربته مع توقعات بإعلان النتائج خلال الأسابيع المقبلة، ويقوم باحثون في الصين والولايات المتحدة بتجربته على مرضى كوفيد-19.

ولا يوجد حتى الآن أي لقاح أو عقار تمت الموافقة عليه رسميا لعلاج مرض كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 100 ألف شخص حول العالم.