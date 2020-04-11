تقرير يوضّح طريقة إقامة الأعراس العراقية في زمن انتشار "كورونا"

تشهد معظم الدول العربية مراسم الفرح بتوديع العروس في منزلها ثم الانطلاق إلى الاحتفال العائلي في منزل العريس، بعد أن ألغي حجز القاعة وجميع الترتيبات وسط المخاوف من تفشي فيروس كورونا أثناء التجمعات.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، صورا لقيام الجهات الأمنية العراقية في محافظة النجف بإيصال العريس لبيت عروسه ذهابا وإيابا، ومشاركتهم فرحتهم.

وتأتي تلك الخطوة من جانب قوات الأمن، تطبيقا لقرار تعليق إقامة المناسبات والأفراح التي تشهد تجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وأعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الجمعة 10 أبريل/نيسان 2020، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة، وبهذا يرتفع العدد الكلي للإصابات بفيروس كورنا في النجف إلى 257 حالة، وشفاء 123، أما حالات الوفاة فهي 5.

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