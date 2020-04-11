25 ألف بيضة خشبية من ميلانيا ترامب إلى مستشفيات الأطفال والوكالات الفيدرالية

مع إلغاء البيت الأبيض لحفل White House Easter Egg Roll السنوي احتفالًا بعيد الفصح بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا المُستجد في التجمعات الكبيرة، قدّمت سيدة أمريكا الأولى "ميلانيا ترامب" 25,000 بيضة خشبية تذكارية إلى مستشفيات الأطفال والوكالات الفيدرالية ومجموعات المساعدة وسلاسل المتاجر الكبرى، إذ كان سيتم تسليم البيض الملون بالباستيل إلى المشاركين في حفل Egg Roll في 13 أبريل، بعد يوم من عيد الفصح.

وبناءً على ذلك، سيوزّع البيض إلى مستشفى الأطفال الوطني، والمعاهد الوطنية للصحة، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، والصليب الأحمر الأمريكي، وسلاسل المتاجر الكبرى، كرمز تقدير صغير لمن يخدمون العامّة، بحسب ما صرّح به مكتب ميلانيا.

وأصدرت السيدة الأولى أيضًا رسالة عن طريق الفيديو شكرت من خلالها الأطباء وغيرهم على الخطوط الأمامية للاستجابة للفيروس، وقالت في الفيديو نيابة عن نفسها وعن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب:

"بسببكم، يتلقى الشعب الأمريكي الرعاية والمعالجة التي يحتاجونها. نحن نقف متحدين معكم ونحيي جهودكم الشجاعة والودية. صلواتنا مع جميع الذين يقاتلون هذا العدو غير المرئي، كوفيد-19".

وعلى صعيدٍ متصل وفي فيديو آخر، حملت السيدة الأولى ميلانيا ترامب قناع الوجه لتروّج له ولتشجّع الناس على ارتداء ملابس واقية، ثم قامت لاحقًا بتغريد صورة لها وهي ترتدي واحدًا.

قالت ميلانيا ترامب في الفيديو: "بينما تواصل مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها دراسة انتشار COVIC-19، فإنها توصي بأن يرتدي الناس أغطية الوجه القماشية في الأماكن العامة حيث يصعب الحفاظ على تدابير التباعد الاجتماعي، مثل متاجر البقالة والصيدليات''.

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وتابعت: "تذكروا، هذا لا يحل محل أهمية المسافة الاجتماعية، إنه مبدأ توجيهي آخر موصى به للحفاظ على سلامتنا جميعًا". حيث وجّهت ترامب هذه الرسالة بينما كانت ترتدي بلوزة بيضاء وتتحدث مباشرة إلى الكاميرة.

لم تضع ميلانيا قناعًا أثناء خطابها في الفيديو، والذي تم نشره بعد الساعة 10 صباحًا بقليل، لكن وبعد ساعتين تقريبًا، غردت صورة لها وهي ترتدي قناعًا يغطي وجهها.

وأشارت السيدة الأولى إلى دراسات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وأضافت أنها توصي الأشخاص بارتداء أغطية الوجه القماشية في الأماكن العامة عندما يكون من الصعب القيام بالإبعاد الاجتماعي، وذكرتهم بأن أقنعة الوجه لا تحل محل أهمية الابتعاد الاجتماعي.

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