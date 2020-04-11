شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحمى مرضى ارتفاع ضغط الدم أنفسهم من الإصابة بكورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت منظمة الصحة العالمية منذ بدء انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد، من أن أصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا الوباء العالمي، وذلك بسبب تعرضهم لضعف الجهاز المناعي وعدم قدرتهم علي حماية أنفسهم ومحاربة هذا الفيروس.

وخلال هذا التقرير، سنتعرف علي أفضل النصائح الخاصة بمرضي ارتفاع ضغط الدم، لمكافحتهم ومحاربة هذا الفيروس التاجي، وفقا لموقع "webmed".

أوضح التقرير المنشور، أن ارتفاع ضغط الدم يعد من الأمراض المزمنة التي يتعرض للإصابة بها الكثيرون، وبالتالي أيضا أنها من الأمراض التي تتسبب في ضعف الجهاز المناعي عندهم وهذا يزيد من فرص إصابتهم وتعرضهم للإصابة بالفيروس التاجي كورونا، نتيجة لعدم قدرة الجهاز المناعي علي مكافحة ومحاربة الوباء.

وأشار التقرير، أن العلاجات التي يقوم بتناولها مرضي ارتفاع ضغط الدم، تتسبب في ارتفاع مستويات إنزيم "ACE2" ،مما يتسببب في ضعف الجهاز المناعي وعدم قدرته علي محاربة الفيروسات.



ارتفاع ضغط الدم

Advertisements

وقدم التقرير، العديد من النصائح الطبية التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص اصابة مرضي ارتفاع ضغط الدم بالفيروس التاجي كورونا، ومنها:

-غسل اليدين بالماء والصابون بالطريقة الموصي بها تعد من الحيل الجيدة لتقليل فرص إنتقال الفيروس، أو استخدام معقم اليدين الذي يحتوي علي 70% كحول بديلا عن الماء.

-تجنب الإختلاط بالأخرين يعد من أهم النصائح.

-من المعروف أن الفيروس التاجي يتواجد علي الأسطح لمدة ساعات كثيرة، ولذا يجب تنظيف الأسطح بالمعقمات الموصي بها.

-تجنب مخالطة الأشخاص الذين يظهر عليهم أي اعراض لنزلات البرد أو ما شابه ذلك.