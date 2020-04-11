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شكرا لقرائتكم خبر عن فى ظل انتشار كورونا.. كيف تجعل طفلك يستخدم الموبايل بطريقة صحيحة ومفيدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يكون من الصعب وضع حدود لوقت الشاشة في الظروف العادية، كما أن تطبيق الحدود على الأطفال الذين هم في المنزل أثناء جائحة COVID-19 أصبح مستحيلًا، خاصة وأن العديد من الأطفال في سن المدرسة يأخذون دروسًا مؤقتاً عبر الموبايل.
ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”، هذا هو السبب في أن الآباء يجب أن يأخذوا نفسًا عميقًا وإعادة صياغة تفكيرهم حول الموبايل خلال هذا الوقت، حسبما ذكرت الدكتورة "مارينا أوماسشي بيرز"، أستاذ ورئيس قسم تنمية الانسان وتطوير الأطفال في أمريكا.
وقالت "بيرز": "أعتقد أن القلق بشأن قضاء الوقت أمام الشاشة ما زال قائماً ، لكن يجب علينا التوازن، وهذا يعني إنشاء جدول زمني وإيجاد أكثر الاستخدامات إبداعًا لتلك الهواتف المحمولة."
الموبايل
وهناك العديد من الطرق التي يمكن للأطفال والمراهقين من خلالها استخدام الشاشات بشكل إبداعي:
- تعلم البرمجة باستخدام تطبيق ScratchJr المجاني ، الذي تم إنشاؤه بواسطة مجموعة الأبحاث “DevTech”
- ارسم أو لون.
- التقاط وتحرير صور لنفسك ، والأشخاص الآخرين ، والأشياء في حياتك.
- قم بعمل تراكيب أو ألبومات مع تلك الإبداعات.
- أنشئ مقاطع فيديو لنفسك أو للآخرين.
- سجل الأصوات التي تسمعها حول منزلك أو فناء المنزل.
- الحركة - تمرن مع فيديو أو تعلم رقصة جديدة.
- تواصل مع الآخرين - تحدث عبر الدردشات المرئية ، أو قابل أفراد العائلة.
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