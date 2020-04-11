شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون: التمارين اليومية تنقذ النساء من السكتة الدماغية والان مع التفاصيل

السبت 11 أبريل 2020

قال باحثون إن النساء اللاتي يتبعن عادات صحية في منتصف العمر تتقلص لديهن مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية بأكثر من الثلث.



ووفقا للعين، رجحت الدراسة أن العادات الرئيسية التي يجب أن تتبناها النساء هي: ممارسة التمارين الرياضية يوميا، واستهلاك كميات أقل من الوجبات السريعة والكحول، وعدم التدخين والتخلص من بعض الوزن.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن النتائج تضيف إلى الأدلة بشأن أنه ليس متأخرا أبدا حماية نفسنا ضد الأمراض الخطيرة.

وقال جودارس دنياي، أستاذ صحة القلب والأوعية الدموية بجامعة هارفارد، ومؤلف الدراسة، إنهم وجدوا أن التحول نحو اتباع نمط حياة صحي، حتى في الخمسينيات من العمر، ما زال لديه الإمكانية لمنع السكتات.

وأوضح أن النساء اللاتي أدخلن تعديلات على نمط حياتهن في منتصف العمر قلصن مخاطر طويلة الأجل للإصابة بسكتة دماغية كاملة بنحو الربع، وسكتة دماغية إقفارية، وهي النوع الأكثر شيوعا، بأكثر من الثلث.

وتشكل السكتة الدماغية الإقفارية نحو 80% من حالات السكتات، وتحدث عندما تمنع التجلطات تدفق الدم إلى الدماغ.

وتحدث السكتة الدماغية النزفية الأكثر ندرة عندما ينفجر أحد الأوعية الدموية في الدماغ.

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وتعتبر السكتات رابع أكثر أسباب الوفاة شيوعا في المملكة المتحدة، حيث تودي بحياة 38 ألفا في العام. وبشكل عام، تعتبر النساء أكثر عرضة لها عن الرجال.

كما أنهن أكثر عرضة للوفاة ومعاناة حالة صحية وبدنية سيئة بعد الإصابة بالسكتة.

ومتوسط العمر للسكتة الأولى لدى النساء هو 75 عاما، وأراد الباحثون في الولايات المتحدة رؤية ما إن كان القيام بتعديلات بسيطة في نمط الحياة في فترة منتصف العمر يمكنه المساعدة على تقليص مخاطرهن.

وحللوا بيانات نحو 60 ألف سيدة من "دراسة صحة الممرضات" في أمريكا الشمالية اللاتي التحقن بالدراسة وهن في عمر الأربعينيات والخمسينيات والستينيات، وتمت متابعة حالتهن لعقود.

وتتم تقييم آثار وقف التدخين، وممارسة الرياضة لـ30 دقيقة أو أكثر يوميا، وخسارة الوزن التدريجية لأولئك ممن كان مؤشر كتلة الجسم لديهن 25 على الأقل.

ودرس الباحثون، الذي نشرت دراستهم في دورية "ستروك" الطبية، آثار التغييرات الغذائية التي أوصى بها الخبراء.

وتضمنت تناول مزيد من السمك والمكسرات وحبوب القمح الكاملة والفاكهة والخضراوات، وتقليل تناول اللحوم الحمراء والمصنعة والكحول.

وتمت متابعة حالة المشاركات على مدار متوسط 26 عاما، مما يجعلها واحدة من أكبر وأطول الدراسات من نوعها.

وقلصت ممارسة التمارين اليومية وخسارة الوزن ومنع التدخين فرصة الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية بنسبة 36%، والسكتة الدماغية العامة بنسبة 25%.