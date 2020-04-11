شكرا لقرائتكم خبر عن 7حاجات لازم تعمليها لو قربتى تولدى..عشان تحمى البيبى من كورونا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الطبيعى أن تتابع المرأة الحامل فترات الحمل مع الطبيب دائما حتى موعد الولادة والذهاب للمستشفى مع المقربين إليها، ولكن مع انتشار فيروس كورونا ينصح دائما بعدم الاختلاط والتواجد فى الأماكن المزدحمة، لذلك على المرأة اثناء الولادة اتباع بعض الخطوات لحماية طفلها وحمايته من الإصابة بالعدوى، وحسب ما ذكره موقع huffpost فيجب اتباع الآتى من خلال إنفوجراف يستعرض ما هى تلك الخطوات:



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