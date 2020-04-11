شكرا لقرائتكم خبر عن س وج ..كل ما تريد معرفته عن التسمم الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التسمم الغذائى من الحالات الخطيرة التى يتعرض لها البعض وتؤثر على الجسم ويكون نتيجة تناول الأطعمة الملوثة والمليئة بالجراثيم والبكتيريا ، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن التسمم الغذائى وفقا لما ذكره موقع mayoclinic وهى

س:ما هى أعراض التسمم الغذائى؟

ج:

1: الشعور بالغثيان والقىء المستمر.

2:ألم شديد فى البطن.

3:الشعور بالتعب والارهاق الشديد فى الجسم.

4: ارتفاع درجة حرارة الجسم.

5:اسهال يصاحبه مغص شديد.

قد تبدأ العلامات والأعراض في غضون ساعات بعد تناول الطعام الملوث، أو قد تبدأ بعد أيام أو حتى أسابيع. وعادة ما يستمر الشعور بالمرض الذي يسببه التسمم الغذائي من عدة ساعات إلى عدة أيام.

س: متى تزور الطبيب؟

ج:

بعض العلامات إذا ظهرت عليك لا بد أن تزور الطبيب فورا ومنها

1: نوبات متكررة من القيء وعدم القدرة على الاحتفاظ بالسوائل فى.

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2:القئ المصحوب بدم.

3:الاسهال المستمر لأكثر من ثلاثة ايام.

4:ألم وتشنجات فى البطن.

5:ارتفاع شديد فى درجة حرارة الجسم يصل الى 38 درجة.

6: ظهور اعراض الجفاف الشديد فى الجسم والفم.

7:عدم وضوح الرؤية وضعف العضلات.

8:الدوخة والدوار.

س:ما هى طرق الوقاية من التسمم الغذائى؟

ج:

1: ينصح بغسل اليدين باستمرار، مع غسل أدوات المطبخ وأسطح التحضير.

2:غسل الطعام جيدا قبل طهيه ، وذلك للتأكد من عدم وجود أى فيروسات أو بكتيريا عليه.

3:طهى الطعام فى درجة حرارة جيدة، فهى من ابرز الطرق التى تحميك من الاصابة بالبكتيريا والجراثيم التى تسبب التسمم الغذائى.

4:ينصح بتبريد أو تجميد الاطعمة القابلة للتلف فى غصون ساعتين من شرائها أو تجهيزها.

5:تجنب تناول الاطعمة المصنعة .