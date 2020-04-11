شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شفاء عشر حالات من المصابين بفيروس كورونا في الكويت والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:56 صباحًا, 11 أبريل 2020 م المناطق _ الكويت أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء عشر حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) .

وبذلك يرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 133 حالةً .

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