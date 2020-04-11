القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة العين الإخبارية السبت 2020/4/11 09:38 ص بتوقيت أبوظبي السبت 2020/4/11 09:38 ص بتوقيت أبوظبي

أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، السبت، شفاء 10 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 133 حالة. وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت، الجمعة، تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة إلى 993.

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