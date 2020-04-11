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شكرا لقرائتكم خبر عن ما يحتاج مرضى السكر من النوع 1 إلى معرفته عن فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت أنت أو طفلك مصابًا بداء السكري من النوع 1 ، فأنت لديك بالفعل الكثير من المخاوف الصحية، ومنها عدوى COVID-19 ، ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي ‘HealthDayNews”، إليك بعض المعلومات لمساعدتك في تجاوز هذا الوقت العصيب:هل خطر كورونا “Covid-19” أعلى لمرضى السكر من النوع 1؟
أجاب "أرون كوالسكي"، الرئيس التنفيذي لـمؤسسة أبحاث مرض السكري السابق، قائلاً إن لديه بعض الأخبار الجيدة على هذه الجبهة.
وقال "الأشخاص من النوع الأول ليسوا أكثر عرضة للخطر إذا كان لديهم مستوى تحليل السكر التراكمى A1C معقول".
ولكن بالنسبة لأولئك الذين يجدون صعوبة في إبقاء A1C منخفضًا ، فإن ارتفاع نسبة السكر في الدم باستمرار يمكن أن يجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة.
وقالت الدكتورة "ماري بات جالاجر" مديرة مركز سكر الأطفال في جامعة نيويورك لانجون هيلث في مدينة نيويورك: "إذا كان لديك مستوى السكر التراكمى A1C أقل من 9.5٪ ، فأنت لا تعتبر في الحقيقة ناقص المناعة، لكن ارتفاع مستويات السكر في الدم لأكثر من أسبوعين يمكن أن تضعف وظائف المناعة."
لكنها حذرت من أن "لا أحد منا لديه أي مناعة ضد هذا الفيروس، فنحن جميعًا معرضون للغاية ، سواء كان لدينا مرض السكري من النوع الأول أم لا."ماذا عن المضاعفات؟
في حين أن بعض البيانات المبكرة من الصين وإيطاليا يبدو أنها تشير إلى أن الأشخاص المصابين بداء السكري لديهم خطر أعلى من حدوث مضاعفات ، قالت "جالاجر" إن هذه النتائج تمثل على الأرجح كبار السن المصابين بالنوع الثاني من مرض السكري وحالات طبية إضافية.
وبغض النظر عن عمرك ، إذا كان مستوى السكر في الدم خاضعًا للسيطرة بشكل جيد ، فربما لا يكون لديك خطر أعلى من مضاعفات COVID-19 المحددة، لكن الإصابة بالمرض عندما تكون مصابًا بداء السكري من النوع الأول يمثل دائمًا تحديًا.الاحتفاظ بعدد من المستلزمات في متناول يدك
تتضمن المستلزمات التي يجب أن تكون بحوزتك عادةً ما يلي:
- الأنسولين
- الأنسولين الاحتياطي طويل المفعول (إذا كنت تستخدم مضخة حاليًا)
- الجلوكاجون
- إمدادات مضخة الأنسولين (مثل الخزانات)
- مستشعرات مراقبة الجلوكوز (CGM) المستمرة
- شرائط كيتون
- بطاريات لمضخات الأنسولين ، CGMs وعداد الجلوكوز القياسي
- شرائط اختبار نسبة السكر في الدم (تأكد من عدم انتهاء صلاحيتها)
- الشكاكات لجهاز تحليل السكر
- علاجات انخفاض السكر في الدم (مثل أقراص الجلوكوز والعصير)
- أطعمة سهلة الهضم ، مثل البسكويت أو الحساء أو كرات الثلج
- السوائل مع السكر أو بدونه (لذلك لديك خيارات لكل من حالات سكر الدم المرتفع والمنخفض)
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