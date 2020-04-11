شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب التهاب المرارة أبرزها تكون الحصوات بداخلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب المرارة من المشاكل الصحية المزعجة لأى شخص يصاب بها لما تسببه من ألم مفاجئ في المرارة وهي عبارة عن عضو صغير في شكل الكمثرى على الجانب الأيمن من البطن أسفل الكبد، في معظم الحالات، تتسبب حصوات المرارة التي تسد الأنبوب المؤدي إلى خارج المرارة في التهاب المرارة، يؤدي ذلك إلى تراكم العصارة الصفراوية مما يسبب التهاب المرارة، وفقا لتقرير لموقع " mayoclinic".

التهاب المرارة قد يؤدى إلى مضاعفات خطيرة تهدد الحياة اذا تم اهماله اشهرها تمزق المرارة.

اعراض التهاب المراره

الألم الحاد في الجزء العلوي أو وسط البطن، انتشار الألم إلى الكتف أو الظهر، الألم عند لمس منطقة البطن، الغثيان، القيء، الحمى، وتظهر علامات واعراض التهاب المرارة غالبا بعد تناول وجبه دسمه أو المليئة بالدهون.

ومن أهم وأبرز اعراض التهاب المرارة هو ظهور أو تغير في لون البشرة والعين فيتعرض الشخص المصاب إلي اصفرار العينين والوجه، كما أن الشعور بألم شديد في المعدة من أبرز اعراض التهاب المرارة وخاصة عند تناول الأطعمة الدسمة لأنها ترفع نسبة العصارة الصفراء بالجسم، وهذا يزيد فرص التعرض للألم الشديد.

أسباب التهاب المراره

وتأتى أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالتهابات المرارة، ومنها إصابة الشخص بالحصوات، والتي تزيد من فرص وصولها للقناة التي تربط بين الكبد والمرارة، ويتسبب في انسدادها، وهنا يزداد فرص الإصابة بالالتهابات وشعور الألم الذي يصعب تحمله في الكثير من الأحيان.

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وإصابة الشخص بانسداد الأوعية الدموية يعد من الأسباب المؤدية للإصابة بالتهاب المرارة، وذلك يحدث نتيجة لقلة تدفق الدم إلي الجسم، كما أن تراكم العصارة الصفراوية تعد من أبرز الأسباب المؤدية لهذا الأمر.

هناك العديد من مضاعفات التهاب المرارة، ومنها التعرض للإصابة بالعدوي في المرارة نتيجة لتراكم العصارة الصفراوية داخل المرارة، كما أن هناك فرصة للتعرض لتمزق المرارة في حالة تعرضها للتورم، ولذا يجب توخي الحذر بشكل كبير، وفى مثل هذه الحالة يجب العلاج أن يكون باستئصال هذا العضو من الجسم، للتخلص من الألم الذي يشعر به الكثيرون، وأيضا للقضاء على الحصوات.

فيمكن أن يؤدي التهاب المرارة إلى عدد من المضاعفات الخطيرة وهى:

عدوى في المرارة: إذا تراكمت الصفراء داخل المرارة، وتسبب ذلك في التهاب المرارة، فقد تصبح الصفراء مصابة.

موت أنسجة المرارة: يمكن أن يتسبب التهاب المرارة غير المعالج في الاصابه بالغرغرينا وخاصة بين كبارالسن أو مرضى السكر هذا يمكن أن يؤدي إلى قطع في المرارة أو قد يسبب انفجار في المرارة.

مرارة متمزقة: تورم المرارة أو العدوى أو موت الأنسجة قد يؤدي إلى حدوث ثقب انثقاب في المرارة.