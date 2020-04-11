شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض نقص البوتاسيوم في الدم أهمها انتفاخ البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البوتاسيوم معدن أساسي له العديد من الأدوار في جسمك، ويساعد على تنظيم تقلصات العضلات ، والحفاظ على صحة وظيفة الأعصاب وتنظيم توازن السوائل، حسبما ذكر الموقع الطبي الأمريكي “HealthLine”، المتخصص في الأبحاث والنصائح الطبية.

ومع ذلك ، وجد مسح وطني أن ما يقرب من 98 ٪ من الأمريكيين لا يتناولون كمية البوتاسيوم الموصى بها، ومن المحتمل أن يلوم النظام الغذائي الغربي ، لأنهم يفضلون الأطعمة المصنعة على الأطعمة النباتية الكاملة مثل الفواكه والخضروات والفاصوليا والمكسرات.

اعراض انخفاض البوتاسيوم فى الدم

ومع ذلك ، نادرًا ما يكون النظام الغذائي منخفض البوتاسيوم هو سبب نقص بوتاسيوم الدم، ويتميز نقص مستوى البوتاسيوم في الدم أقل من 3.5 ملمول لكل لتر.

وفيما يلي 4 علامات وأعراض لـ نقص البوتاسيوم.

1. الضعف والتعب

غالبًا ما يكون الضعف والتعب من العلامات الأولى لنقص البوتاسيوم، وهناك عدة طرق يمكن لهذا النقص في المعادن أن يسبب الضعف والتعب.

أولاً، يساعد البوتاسيوم على تنظيم تقلصات العضلات، وعندما تكون مستويات البوتاسيوم في الدم منخفضة، تنتج عضلاتك تقلصات أضعف.

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2. تشنجات عضلية وتشنجات

تقلصات العضلات يمكن أن تحدث عندما تكون مستويات البوتاسيوم منخفضة في الدم، وداخل خلايا العضلات، يساعد البوتاسيوم على نقل الإشارات من الدماغ التي تحفز التقلصات.

وعندما تكون مستويات البوتاسيوم في الدم منخفضة، لا يستطيع دماغك نقل هذه الإشارات بشكل فعال، وينتج عن ذلك تقلصات أطول ، مثل تقلصات العضلات.





3. مشاكل في الجهاز الهضمي

قد يسبب نقص البوتاسيوم مشاكل مثل الانتفاخ والإمساك لأنه يمكن أن يبطئ حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي، وتظهر بعض الأدلة أن النقص الحاد يمكن أن يشل الأمعاء ، ولكن هذا ليس واضحًا تمامًا.

4. خفقان القلب

هل لاحظت أن قلبك ينبض فجأة بقوة أكبر أو أسرع أو يتخطى النبض الطبيعى؟

يساعد البوتاسيوم على تنظيم ضربات القلب ، وقد تؤدي المستويات المنخفضة إلى أعراض مثل خفقان القلب.

مصادر البوتاسيوم

أفضل طريقة لزيادة تناول البوتاسيوم هي عن طريق تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الفواكه كالأفوكادو والموز والخضروات والفاصوليا والمكسرات.