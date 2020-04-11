شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد تناول الزنجبيل على صحة الجسم عديدة تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوى الزنجبيل على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الفيروسات والأمراض، حيث إنه يحتوى على المواد المضادة للأكسدة والمعادن والزيوت وفيتامين ب، وحسب ما ذكره موقع goodhousekeeping فإن فوائد الزنجبيل هى:

فوائد الزنجبيل على الصحة

1: يحتوى الزنجبيل على نسبة عالية من المواد المضادة للهيستامين وبالتالى له دور فعال فى علاج مشاكل الجهاز التنفسى و نزلات البرد والانفلونزا والتهاب الحلق ومشاكل الربو.

2:يعزز صحة الجهاز الهضمى ويحد من الاضطرابات وعسر الهضم، كما انه يمنع التشنجات الهضمية، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الخصائص والفيتامينات الهامة لصحة الجهاز الهضمى.

3:نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات فهو يعمل على الوقاية من الامراض السرطانية ويطرد السموم والجراثيم من الجسم.

4:يحافظ عل صحة الكبد والكلى ويحد من خطر الاصابة بالالتهابات والالم.

5:يحتوى الزنجبيل على نسبة عالية من المواد المضادة للالتهابات وخصوصا التهاب القولون والمفاصل.

6:يحتوى الزنجبيل على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى.

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7:يحافظ على صحة الاسنان ويحمى اللثة من الالتهابات والتورم والاحمرار، ويحارب البكتيريا والجراثيم.

8:يحد من الالم الناتج عن الدورة الشهرية، وذلك لاحتوائه على مواد مسكنة ومضادة للالتهاب والألم.

9:يحافظ على صحة العضلات والمفاصل ويحد من خطر الاصابة بهشاشة العظام والالتهابات.

10:يحتوى الزنجبيل على نسبة عالية من الخصائص والمعادن التى تعمل على تحفيف ألم الرأس والتخلص من الصداع وتعزيز صحة الجهاز العصبى.

11:يعمل على خفض مستويات السكر فى الدم وبالتالى فهو مفيد لصحة مرضى السمنة ويحميهم من زيادة الوزن.

12:يحتوى الزنجبيل على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة البشرة ونضارتها وحمايتها من حب الشباب والبقع الداكنة.

13:يحتوى الزنجبيل على نسبة كبيرة من الفيتامينات التى تعمل على تقوية الشعر وحمايته من التساقط والتلف.