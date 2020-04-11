شكرا لقرائتكم خبر عن موقع أمريكى يقدم توجيهات علاج مرضى كورونا الذين يعانون من علامات النوبة القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال الكثير غير معروف عن “COVID-19” ، لكن العديد من الدراسات قد أشارت بالفعل إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس التاجى، ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “MyoClinic”، قدم الباحثون توجيهات علاج مرضى كورونا الذين يعانون من علامات النوبة القلبية الحادة، حيث كانت هناك أيضًا تقارير عن ارتفاع جزء يسمىST (STE) ، وهي إشارة إلى مرض الشريان التاجي الانسدادي ، في المرضى الذين يعانون من COVID-19.

وأقترح أطباء القلب وأطباء الأشعة في Mayo Clinic ، تقييم المرضى وتحديد مسار العلاج.

وقال"جى ويلز أسكيو" أخصائي أمراض القلب في "مايوكلينيك": “في حالات مرضى القلب التي يكون فيها اختبار المرضى إيجابيًا لـ COVID-19 ، لديهم مخاطر تشمل: فشل الجهاز التنفسي ، والتعرض المحتمل للطاقم الطبي ومختبرات القسطرة القلبية وخدمات الأشعة".

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ويقول د. أسكيو: "مع ذلك ، من المهم للغاية بالنسبة للمرضى الذين يعانون من نوبة قلبية بسبب انسداد الشريان التاجي تلقي العلاج الفوري والمناسب، وهناك حاجة ملحة إلى فرز المرضى الذين يشتبه في إصابتهم بـ COVID-19 أو المرضى الذين يعانون من انسداد الشريان التاجى لتحديد المسارات الجراحية أو غير الجراحية".

ويشير البحث إلى أن إصابة عضلة القلب الحادة وعدم انتظام ضربات القلب والصدمة شائعة في المرضى الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي الحادة مثل فيروس كورونا.

ويتم اختبار إصابة عضلة القلب بتحليل مستوى الـ "تروبونين" وإذا كانت مرتفعة تكون إصابة عضلة القلب حادة وتحدث في حالة نقص تغذية عضلة القلب بالدم، والتي يمكن أن تشير إلى جلطة قلبية.