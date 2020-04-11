باحث سعودي يكشف طريقة زيادة المناعة عن طريق التنفس في 10 ثواني

كشف باحث سعودي متخصص في أمراض السرطان، طريقة رفع المناعة عن طريقة التنفس.وقال الدكتور فهد الخضيري عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إن "عملية التنفس لها القدرة على رفع المناعة والاسترخاء وتحسين الحالة النفسية".

وتابع: "إذا تنفس الشخص بعمق وأخذ نفسا عميقا (شهيق) وانتظر من 10 ثوانٍ إلى 15 ثانية قبل إخراجه (الزفير) مع تكرارها 3 أو4 مرات باليوم"، وأضاف الخضري أن "هذا التنفس العميق البطيء له فوائد كثيرة ويزيد نسبة الأوكسجين الهام لكل وظائف الجسم وأهمها رفع المناعة".

يذكر أن وزارة الصحة السعودية أعلنت، الخميس، تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرفع الإجمالي إلى 3287.وقالت الوزارة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد المتوفين في المملكة إلى 44 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس المستجد 666 حالة بعد شفاء 35 حالة جديدة، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت أن نسبة دقة فحص تشخيص كورونا عالية جدا، مضيفة أن إجمالي المستفيدين من العزل تجاوز الـ 35 ألفًا، وأشارت وزارة الصحة السعودية إلى أن هناك 80 ألف طلب تطوع للمساهمة في مواجهة كورونا، مؤكدة أن وجود المتطوعين له طابع خاص ولنا تجربة مشهود لها في الحج.

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