الكشف عن مواصفات دواء ياباني ضد كورونا بعد الإعلان المصري

كشفت وسائل الإعلام المصرية عن مواصفات الدواء الياباني لمعالجة فيروس كورونا، بعد إعلان وزير التعليم العالي المصري حصول مصر عليه.

وقالت وسائل الإعلام المصرية إن الدواء الياباني "أفيغان" حصل على الضوء الأخضر للاستخدام من قبل إدارة الأغذية والدواء الأمريكية، حيث تعتزم اليابان توفيره لنحو 50 دولة حول العالم.

وأشارت إلى أن هذا العقار من إنتاج شركة Fujifilm Holdings Corp اليابانية، وحقق نتائج إيجابية للغاية عقب تجربته على 320 مريضا في مدينة ووهان الصينية.

ونوهت بأن الشركة المسؤولة عن العلاج قامت بتجارب المرحلة الثالثة له الأسبوع الماضي، موضحة أنه حصل على دعم حكومي عام 2014 لعلاج فيروس "إيبولا" الذي انتشر في إفريقيا.

وكان وزير التعليم العالي المصري خالد عبد الغفار، قد أعلن أن مصر حصلت على عينات من دواء جديد ضد كورونا، منذ حوالي شهر من الجانب الياباني يقضي على الفيروس في 4 أيام.

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وأضاف أنه يتم التواصل مع الجانب الياباني، وتم الحصول على عينات من الدواء الجديد منذ حوالي شهر، مشيرا إلى أن هذا الدواء يتم استخدامه منذ عدة سنوات في علاج الفيروسات، بخلاف العلاجات الأخرى التي تم تركيبها لتخفيف حدة أعراض فيروس كورونا، من أجل إجراء تجارب سريرية، مشيرا إلى أن الباحثين يعملون على مدار 24 ساعة من أجل الوصول لأفضل نتائج.

وأشار إلى أن مصر تسعى إلى تصنيع المادة الخام لهذا الدواء الذي حقق نجاحا جيدا حتى الآن، وفي حال نجاح التجارب السريرية التي تجرى على هذا الدواء، ستبدأ مصر على الفور في إنتاجه مباشرة في مصانع الدواء المصرية.

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