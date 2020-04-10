أعلنت وزارة الصحة الفرنسية أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 90 ألف شخص، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 13197 حالة.
وتشير بيانات وزارة الصحة الفرنسية إلى عودة ارتفاع عدد الوفيات بالمستشفيات بعد يومين من انخفاضها، حيث تم تسجيل 554 وفاة جديدة اليوم الجمعة مقابل 424 الخميس.
وبلغ عدد المصابين في غرف العناية المركزة 7004 أشخاص، مرتفعا بواقع 62 حالة خلال اليوم الأخير.
واعتبرت وزارة الصحة أن فرنسا تدخل مرحلة الاستقرار في ما يخص انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن إجراءات العزل الصحي بدأت تأتي بنتائجها.
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كانت هذه تفاصيل خبر عدد ضحايا كورونا يصل إلى 13197 وحصيلة الإصابات تتجاوز الـ90 ألفا في فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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