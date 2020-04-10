وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ17 ألفا

واشنطن - لايف ستايل
أظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 17 ألف شخص اليوم الجمعة، رغم وجود مؤشرات على أن بقاء الأمريكيين في منازلهم ساهم في الحد من إصابات جديدة.
وخلص إحصاء "رويترز"، إلى أن أعداد الوفيات في الولايات المتحدة تمثل ثاني أعلى حصيلة في العالم.
وبلغت حالات الإصابة في الولايات المتحدة أكثر من 472 ألفا حتى اليوم الجمعة حيث زادت بواقع 30 ألفا، بعد أن أصبحت عمليات الفحص متاحة بشكل أكبر.
وتأتي إيطاليا في المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات بعد تسجيل 18279 حالة وفاة حتى أمس الخميس، على الرغم من قلة عدد سكانها مقارنة بالولايات المتحدة.
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