شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن أن يؤثر الحظر والتباعد الاجتماعى على صحتنا فى المدى الطويل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق الباحثون في جامعة إيست أنجليا البريطانية مشروعًا جديدًا لتتبع صحة الأشخاص أثناء الإغلاق أو حظر التجوال، ويبحثون عن متطوعين للمشاركة، ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي ‘HealthDayNEws”، سوف يرصدون ويتتبعون كيف تتغير سلوكيات نمط الحياة نتيجة حظر التجوال وكيف يؤثر ذلك على صحتنا البدنية والعقلية.

وسيتم التحقيق في ذلك على خلفية التغييرات الاجتماعية والسياسية - بما في ذلك رفع أو تشديد إجراءات الحظر، مع ظهور الوباء، وسيأخذ البحث شكل استطلاع عبر الإنترنت - مع أسئلة حول مجموعة من سلوكيات نمط الحياة بما في ذلك النشاط البدني والنظام الغذائي والنوم والتدخين والشرب وتعاطي المخدرات.

ويخطط فريق البحث لنشر النتائج التي توصلوا إليها في شكل استجابة سريعة للاستجابات الوبائية في المستقبل.

وقالت الباحثة الرئيسية الدكتورة كايتلين نوتلي ، من كلية الطب بجامعة نورويتش ، "اضطر الناس في جميع أنحاء العالم إلى تغيير أنماط حياتهم بسرعة كبيرة بسبب وباء كورونا، ونريد تتبع سلوكيات الناس الصحية وأسلوب حياتهم خلال فترة الحظر للمساعدة في الإجابة عن الأسئلة المهمة حول التأثير العام لتدابير التباعد الاجتماعي على الصحة".

Advertisements

وتابعت: "سننظر في تأثير التغييرات - نركز على أشياء مثل الصحة العقلية للأشخاص ورفاهيتهم ، سواء كنا نتلقى ما يكفي من التمارين الرياضية ، سواء كان الناس يدخنون أو يشربون المزيد من الكحول."

وقال الدكتور فيليكس نوتون ، من كلية العلوم الصحية بجامعة الإمارات ، وأحد قادة فريق الدراسة: "ما يميز هذه الدراسة هو أننا نجمع المعلومات يوميًا، وهذا يعني أننا نستطيع بالفعل معرفة كيفية استجابة الأفراد بشكل مختلف أثناء حظر التجول وما العوامل التي تؤثر على سلوكيات حياة كل شخص ورفاهيته، وأضاف "سنتمكن أيضًا من تقديم ملخص لكل مشارك في البيانات التي يتم تتبعها بمرور الوقت".

وستجمع الدراسة معلومات من المشاركين من خلال استطلاع عبر الإنترنت - بما في ذلك العمر والجنس والعرق والوزن والطول وعدد البالغين والأطفال في الأسرة ، وما إذا كان الأشخاص يعانون من أي حالات طبية موجودة مسبقًا ومتوسط ​​الدخل الشهري يدخل في الاعتبار.

وسيُطلب من المشاركين مشاركة المعلومات يوميًا حول عاداتهم في التدخين ، واستهلاك الكحول ، والرفاهية العقلية ، ومستويات النشاط البدني ، والنوم ، والتغذية - بالإضافة إلى ما إذا كانوا يعانون من أعراض COVID-19 ذات الصلة مثل السعال المستمر أو الحمى.

وقد يُطلب من بعض المشاركين أيضًا المشاركة في المقابلات الهاتفية، وذلك عبر الموقع الرسمى لجامعة انجلينا البريطانية.