شكرا لقرائتكم خبر عن بشرة خير.. وصول عينات الدواء اليابانى لعلاج كورونا إلى مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت عينات من دواء avigan الياباني إلى مطار القاهرة لبدء استخدامه فى التجارب السريرية العلاجية تمهيدًا لاعتماده ضمن بروتوكولات العلاج بعد أثبتت تجارب عليه بعدد من الدول أبرزها الصين نجاحه في علاج مصابى فيروس كورونا خلال عده أيام.

يأتي ذلك بعد أن أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الوزارة استطاعت التواصل مع المصنع المسئول عن تصنيع دواء "أفيجان" في اليابان، الذى أثبت نجاحات كبيرة على عينة مرضى فيروس كورونا، وكان ذلك منذ أكثر من شهر، مؤكدا أن مصر تدخل فى عملية بحثية مع اليابان، وهم يقدرون جيدا مثل هذا الدور.

وأكد وزير التعليم العالى أنه تم الحصول على بعض العينات من الدواء الياباني وستكون هناك عينات أكثر لإجراء تجارب سريرية معملية، لدراسة تأثير الدواء من خلال أساتذة وعلماء ومعامل فيروسات متطورة جدا في المركز القومى للبحوث على أعلى مستوى، لافتا إلى أن الأساتذة اختاروا الجلوس فى معاملهم وتوفير أماكن إقامة حتى يستطيعوا العمل خلال ساعات الحظر، انطلاقا من شغفهم وحبهم أن يقدموا شيء لمصر، قائلا:" نحن نعمل قدر المستطاع والتوفيق من الله".

من جانبه قال الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة السابق وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالى في حوار خاص لـ"الخليج 365" أن مضادات الفيروسات المستخدمة في علاج مرضى فيروس كورونا نوعان الأولى التى استخدمت لعلاج أنواع الأنفلونزا المختلفة مثل التاميفلو، بالإضافة إلى علاج اخترعته اليابان من قبل لمكافحة فيروس h1n1 «أنفلوانزا الخنازير»، ويسمى Favipiravir والاسم الأخر له avigan وهو من المضادات للأنفلونزا، واستخدمته الصين فى علاج مصابى كورونا، وأثبتوا فى نتائج بحثية بالصين أنه يحقق نسبة نجاح 70% فى علاج مرضى كورونا.

ووفقا لموقع شركة Fujifilm اليابانية والمنتجة للعقار يعرض التقرير التالى 10 معلومات هامة عن دواء avigan:

1- تمت الموافقة على دواء avigan لتناوله في عام 2014 كدواء مضاد للفيروسات ضد الأنفلونزا.

2- سمحت السلطات الصحية اليابانية بالموافقة المشروطة على استخدام الدواء ومنحته فقط للأمراض المعدية الخطيرة.

3 Favipiravir المكون الصيدلاني النشط لدواء Avigan لديه آلية عمل تمنع انتشار الفيروسات

4- قد يكون للدواء تأثير مضاد للفيروسات على الفيروس التاجي الجديد كورونا.

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5- رئيس الوزراء الياباني قال إن العقار أثبت فعاليته في رفع بعض أعراض الفيروس القاتل وجذب اهتمام العديد من الدول.

6- أجريت التجارب السريرية على دواء aviganفي ووهان ويعتقد الصينيون أنه علاج فعال ضد فيروس كورونا.

7- تجارب على 200 مريض في مستشفيات شنتشن الصينية أظهرت أن المرضى الذين حصلوا على الدواء اختبروا نتائج سلبية في وقت قصير نسبيًا بينما انخفضت أعراض الالتهاب الرئوي بشكل ملحوظ.

8- وزير الخارجية اليابانى توشيميتسو موتيجىإن أعلن أن بلاده تعتزم توفير عقار أفيجان المضاد للأنفلونزا مجانا إلى 20 دولة.

9- بدء تجربة سريرية في المرحلة الثانية بالولايات المتحدة الأمريكية لتقييم سلامة وفعالية دواء avigan للمرضى الذين يعانون من الإصابة بفيروس كورونا.

10- مصر حصلت على عينات من الدواء للبدء في استخدامه في تجارب سريرية معملية، لدراسة تأثير الدواء من خلال أساتذة وعلماء ومعامل فيروسات متطورة جدا في المركز القومى للبحوث.